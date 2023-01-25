به گزارش خبرنگار مهر، علی قلی زاده بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که در سال ۲۰۱۸ به شارلوا بلژیک رفت، در تلاش برای جدایی از این باشگاه است. قلی زاده که تا سال ۲۰۲۵ با شارلوا قرارداد دارد، با مطرح کردن مسائل و مشکلات شخصی و خانوادگی قصد دارد قراردادش را فسخ کند.

قلی زاده در بازی اخیر شارلوا مقابل کلاب بروژ حتی در لیست ۲۰ نفره این تیم قرار نگرفت و «فلیس مازو» سرمربی این تیم هم تایید کرد که این بازیکن ایرانی «چند نگرانی خصوصی دارد». این اتفاقات و مسائل شخصی باعث شده تا قلی زاده تمرکزش را برای ادامه بازی در شارلوا از دست بدهد و درخواست جدایی خود را به مالک ایرانی باشگاه ارائه کند.

در حالی که گفته می شد اتحاد کلبا امارات با سرمربیگری فرهاد مجیدی یکی از مشتریان قلی زاده است اما ظاهرا مجیدی هم قید این بازیکن ایران را زده است. مقصد قلی زاده احتمالا ایران یا یکی از کشورهای نزدیک به ایران یعنی ترکیه یا حاشیه خلیج فارس خواهد بود.

این خبری است که نشریه sudinfo آن را تایید و بر کاهش ارزش قلی زاده در بازار نقل و انتقالات تاکید کرده است؛ اتفاقی که باعث شده باشگاه شارلوا هم از عدم ترانسفر او در زمستان سال گذشته باوجود داشتن پیشنهاد ۷ میلیون یورویی پشیمان باشد.

این نشریه نوشت: «قلی زاده امیدوار بود پس از چهار سال و نیم حضور در مامبورگ، در جام جهانی توجهات را به خود جلب کند. با این حال باوجود پاس گل مقابل انگلیس و در مجموع یک جام جهانی خوب، این بازیکن خریداران بالقوه زیادی را نمی بیند. اگر این بازیکن ۲۶ ساله می‌خواهد اسپورتینگ شارلوا را ترک کند، به این دلیل است که همسرش نگرانی های سلامتی دارد و به ایران بازگشته تا در کنار خانواده‌اش بماند. بنابراین علی قلی زاده به دنبال راه حل هایی در کشورهای حوزه خلیج فارس، ایران یا ترکیه است تا سفرهای رفت و برگشت به ایران راحت باشد.»

این رسانه بلژیکی در ادامه از منتفی شدن انتقال قلی زاده به اتحاد کلبا خبر داد : «اتحاد کلبا امارات با فرهاد مجیدی مربی ایرانی آماده جذب قلی زاده به صورت قرضی می شد اما این پیشنهاد هم دیگر معتبر نیست. یک چیز مسلم است؛ اسپورتینگ شارلوا ممکن است به شدت از اینکه قلی زاده را در ژانویه ۲۰۲۲ رها نکرد (ترانسفر نکرد) پشیمان باشد. آن زمان "شامار نیکولسون» به تازگی شارلوا را به مقصد اسپارتاک مسکو ترک کرده بود.طبق اطلاعات ما، مدیران باشگاه شارلوا آن زمان پیشنهاد ۷ میلیون یورویی برای وینگر ایرانی خود دریافت کردند اما آنها پیگیری مناسبی انجام ندادند تا تیمشان بعد از جدایی بازیکن جاماییکایی، ضعیف نشود.»

به نوشته sudinfo، یک سال پس از آن پیشنهاد مالی مناسب برای قلی زاده، ارزش این بازیکن ایرانی کاهش یافته است و «گورخرها» برای یافتن پیشنهادی همانند پیشنهاد سال قبل با مشکل مواجه خواهند بود، حتی اگر اراده اطرافیانش برای انتقال او به خلیج فارس این باشد که کیفیت او را در محیطی برجسته کنند که مشخصات او برای بالا بردن قرارداد مالی او جذاب باشد.