مقصد بازیکن تیم ملی فوتبال ایران بالاخره مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی قلی زاده بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که در یک ماه اخیر در تلاش برای جدایی از تیم شارلوا بلژیک بوده، ظاهراً به هدفش رسیده است. طبق اعلام وب سایت ajansspor ترکیه، قلی زاده با باشگاه کاسیم پاشا به توافق دست یافته است و به زودی برای عقد قرارداد نهایی و بازی برای این تیم به ترکیه سفر می کند.

قلی زاده در سال ۲۰۱۸ از تیم سایپا ایران به شارلوا بلژیک منتقل شد و عملکرد خوبی در این تیم داشت. او پیش از شروع جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به امید اینکه بعد از این بازی ها ترانسفر می شود، قراردادش را با شارلوا تا سال ۲۰۲۵ تمدید کرد اما سرنوشت قلی زاده چیز دیگری بود.

این بازیکن با بازگشت از جام جهانی، با افت فاحشی مواجه شد. «فلیس مازو» سرمربی «گورخرها» معتقد بود فکر و ذهن قلی زاده جای دیگری است. بعضی از رسانه های بلژیکی هم مدعی شدند قلی زاده به خاطر مشکلات همسرش که باعث شده او به ایران بازگردد، می خواهد شارلوا را ترک کند و به لیگ ایران یا کشورهای نزدیک ایران برود.

قلی زاده حتی در دو هفته اخیر از لیست ۲۰ نفره شارلوا خط خورد تا هم او و هم باشگاه نشان بدهند راهی جز جدایی پیش پا ندارند. این وینگر در فصل جاری تنها یک گل به ثمر رسانده و یک پاس گل داده است.

البته هنوز جزئیاتی از توافق قلی زاده با کاسیم پاشا که در حال حاضر در رده شانزدهم لیگ ۱۹ تیمی سوپرلیگ ترکیه قرار دارد، منتشر نشده است.

در حال حاضر مجید حسینی و علی کریمی دو ملی پوش دیگر ایران هستند که در تیم کایسری اسپور ترکیه بازی می کنند.

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