اعتبارات تخصیصی در دولت سیزدهم ۴.۵ برابر افزایش یافته است

سید حامد عاملی در گفتو گو با خبرنگار مهر، با تبریک ایام دهه فجر و فرا رسیدن میلاد حضرت علی (ع) اظهار کرد: دهه فجر مقطع حساس و غرورآفرین ملت ایران در رسیدن به اقتدار و عظمت واقعی است تا دنیا در برابر اراده این ملت سر تعظیم فرود بیاورد.
وی تصریح کرد: ما مسئولان باید از فرصت پیش آمده برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در ۴۳ سال گذشته استفاده کنیم تا با شناسایی نقاط ضعف و قوت بتوانیم این مسیر را با عزت و عظمت تمام طی کنیم.
استاندار اردبیل به افتتاح پروژههای متعدد در استان با سرمایهگذاریهای ملی و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: ۶۵ پروژه اقتصادی در حوزههای کشاورزی، صنعتی و گردشگری با سرمایهگذاری ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به میمنت دهه فجر به بهرهبرداری میرسد.
عاملی افتتاح پروژههای متعدد عمرانی و زیربنایی را با سرمایهگذاری هفت هزار میلیارد تومانی در مناطق مختلف استان یادآور شد و افزود: در یک سال گذشته سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع غیر از منابع استانی و ملی و استانی به استان تزریق شده که عمده آن از محل سفر رئیس جمهور و ردیفهای ملی بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با اختصاص یکهزار میلیارد تومان منابع از محل تهاتر نفت تلاش بر این است تا پروژههای زیربنایی استان سرعت بیشتری گرفته و رشد ۴.۵ برابری را در جذب اعتبارات و تخصیص آن در دولت سیزدهم شاهد باشیم.
عاملی اضافه کرد: برنامه توسعه و تحول استان به صورت علمی و کارشناسی در ابعاد مختلف زیرساختی، پروژهها و طرحهای اقتصادی و اشتغالآفرین تدوین شده که در هر ۲ جبهه کارها و فعالیتهای مؤثر و رو به جلویی را شاهد هستیم.
وی بیان کرد: بهترین ارمغان ما در این ایام مبارک خدمت بیشتر و مضاعف به مردم است تا امید و نشاط در جامعه به معنای واقعی مشاهده شده و زمینه پیشرفت بیشتر را با همدلی، وحدت و همگرایی بیشتر شاهد باشیم.
استاندار اردبیل از ایامالله دهه فجر به عنوان فرصتی استثنایی برای تحقق جهاد تبیین و ایجاد شور و نشاط در جامعه یاد کرد و ادامه داد: با حضور در شهرستانهای مختلف و در جمع اقشار مختلف مردم سعی خواهیم کرد تا جشنهای چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را با شکوه هر چه تمامتر برگزار کنیم.
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