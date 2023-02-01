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۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۲۲:۰۷

استاندار اردبیل:

اعتبارات تخصیصی در دولت سیزدهم ۴.۵ برابر افزایش یافته است

اعتبارات تخصیصی در دولت سیزدهم ۴.۵ برابر افزایش یافته است

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: اعتبارات تخصیص یافته به استان اردبیل در یک سال اخیر بیش از ۴.۵ برابر افزایش نشان می‌دهد.

سید حامد عاملی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، با تبریک ایام دهه فجر و فرا رسیدن میلاد حضرت علی (ع) اظهار کرد: دهه فجر مقطع حساس و غرورآفرین ملت ایران در رسیدن به اقتدار و عظمت واقعی است تا دنیا در برابر اراده این ملت سر تعظیم فرود بیاورد.

وی تصریح کرد: ما مسئولان باید از فرصت پیش آمده برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در ۴۳ سال گذشته استفاده کنیم تا با شناسایی نقاط ضعف و قوت بتوانیم این مسیر را با عزت و عظمت تمام طی کنیم.

استاندار اردبیل به افتتاح پروژه‌های متعدد در استان با سرمایه‌گذاری‌های ملی و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: ۶۵ پروژه اقتصادی در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و گردشگری با سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به میمنت دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

عاملی افتتاح پروژه‌های متعدد عمرانی و زیربنایی را با سرمایه‌گذاری هفت هزار میلیارد تومانی در مناطق مختلف استان یادآور شد و افزود: در یک سال گذشته سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع غیر از منابع استانی و ملی و استانی به استان تزریق شده که عمده آن از محل سفر رئیس جمهور و ردیف‌های ملی بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با اختصاص یک‌هزار میلیارد تومان منابع از محل تهاتر نفت تلاش بر این است تا پروژه‌های زیربنایی استان سرعت بیشتری گرفته و رشد ۴.۵ برابری را در جذب اعتبارات و تخصیص آن در دولت سیزدهم شاهد باشیم.

عاملی اضافه کرد: برنامه توسعه و تحول استان به صورت علمی و کارشناسی در ابعاد مختلف زیرساختی، پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی و اشتغال‌آفرین تدوین شده که در هر ۲ جبهه کارها و فعالیت‌های مؤثر و رو به جلویی را شاهد هستیم.

وی بیان کرد: بهترین ارمغان ما در این ایام مبارک خدمت بیشتر و مضاعف به مردم است تا امید و نشاط در جامعه به معنای واقعی مشاهده شده و زمینه پیشرفت بیشتر را با همدلی، وحدت و همگرایی بیشتر شاهد باشیم.

استاندار اردبیل از ایام‌الله دهه فجر به عنوان فرصتی استثنایی برای تحقق جهاد تبیین و ایجاد شور و نشاط در جامعه یاد کرد و ادامه داد: با حضور در شهرستان‌های مختلف و در جمع اقشار مختلف مردم سعی خواهیم کرد تا جشن‌های چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را با شکوه هر چه تمام‌تر برگزار کنیم.

کد مطلب 5698641

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