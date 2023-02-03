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۱۴ بهمن ۱۴۰۱، ۲۱:۲۳

استاندار لرستان مطرح کرد؛

پیگیری مشکلات و دغدغه‌های بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی در لرستان

پیگیری مشکلات و دغدغه‌های بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی در لرستان

خرم‌آباد- استاندار لرستان بر لزوم پیگیری مشکلات و دغدغه‌های بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و ... در استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز جمعه در دیدار با جمعی از پیشکسوتان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی کشوری و لشگری لرستان، ضمن تقدیر از حضور پیشکسوتان و بزرگان استان لرستان که سالیان سال عمر با برکت و پر ثمر خود را وقف خدمت رسانی به استان کرده‌اند، اظهار داشت: جلسه امشب به یمن حضور پیشکسوتان چند کانون بازنشستگی که بیشترین حجم از بازنشستگان استان را به خود اختصاص داده از جمله کانون بازنشستگان نیروهای مسلح، شامل؛ سپاه، ارتش و نیروی انتظامی، کانون بازنشستگان آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکی و … که هرکدام بیش از هزار نفر را تحت پوشش قرار دارند و در این جلسه حضور دارند، تشکیل شده است.

وی، افزود: با توجه به میلاد با سعادت امام علی (ع) در ماه مبارک رجب و روز پدر و تقارن آن با ایام الله دهه فجر، فرصتی مهیا شد تا از نزدیک مشکلات و دغدغه‌های این عزیزان را شنیده و ضمن استماع پیشنهادات و نظرات این قشر ارزشمند، برای حل مشکلات تا جایی که مقدور است، قدم برداریم.

استاندار لرستان، تصریح کرد: در این جلسه توافق‌هایی به عمل آمد و طی آن یکی از معاونین استانداری (معاون توسعه مدیریت و منابع) پیگیر موضوعات مطرح شده در جلسه خواهد شد.

زیویار با تاکید بر ضرورت پیگیری مسائل و مشکلات بازنشستگان، گفت: ما امکانات زیادی در استان داریم که تقریباً کم استفاده است و می‌توان از آنها در این راستا استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه استانداری لرستان یک سری اعتبارات را در قالب فصول مشخص و معین در اختیار دارد که از طریق برنامه و بودجه مشخص و اقدام می‌شود، به انجام کمک‌های غیر مستقیم استانداری در قالب تملک و دارایی به برخی از ارگان‌ها از جمله؛ علوم پزشکی، سپاه و آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: لازم است که در ازای کمک‌های انجام شده به دستگاه‌های اجرایی مربوطه، شرط تکریم پیشکسوتان لحاظ شود و استمرار این کمک‌ها منوط به توجه بیشتر به قشر محترم بازنشستگان باشد.

کد مطلب 5699994

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    نظرات

    • IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
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      پاسخ
      انتقاد ا برای بازنشستگان بهداشت که فرزندان بیکار داریم حکم براساس قانون ومولفه های حکمی سابقه 30 سال 1400 صادر شده ودر سایت صندوق بازنشستگی ق قراردارد پرداخت ننمودند بماند وحکم حقوقی سال 1401 صادر ننمودند ونسبت به پرسنل شاغل همتراز حقوق ما 60 درصد پایین تر است بماند ای مسئول ؛ای برادر،

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