دریافت 15 MB کد مطلب 5701593 https://mehrnews.com/xZtH4 ۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۴۹ کد مطلب 5701593 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۴۹ انفجار خط لوله گاز در ترکیه بر اثر زلزله ۷.۷ ریشتری ، یک خط لوله گاز در نزدیکی شهر قهرمان مرعش در جنوب ترکیه منفجر شد. کپی شد مطالب مرتبط لحظه فرورویختن یک ساختمان هنگام وقوع زلزله در ترکیه امدادرسانی به زلزلهزدگان و زیرآوارماندگان زلزله ترکیه زلزله ۷.۷ ریشتری/ ۱۶۵۱ نفر در ترکیه و ۵۹۳ نفر در سوریه جان باختند+ فیلم و عکس تصاویری از خرابیها و خسارات شدید زلزله در ترکیه زمین لرزه بسیار بزرگ با بیش از ۷ریشتر ترکیه را لرزاند برچسبها خط لوله گاز ترکیه انفجار انفجار گاز زمین لرزه
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