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کد مطلب 5701593
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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۴۹

انفجار خط لوله گاز در ترکیه

انفجار خط لوله گاز در ترکیه

بر اثر زلزله ۷.۷ ریشتری ، یک خط لوله گاز در نزدیکی شهر قهرمان مرعش در جنوب ترکیه منفجر شد.

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    نظرات

    • علی IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      4 1
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      دست انتقام خدا چه قدر تروریست از این شهرهای مرزی گسیل دادند به سوریه واین سنت الهی است
    • سید حسین سعادت میر قدیم IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      خط لوله ی گاز ترکیه ترکیده ‌‌ 😔😔🤥🤥🤥🚨🚨🚨🚨🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻⛔⛔⛔📵🌋🌋🌋🌋🌋🙋🏻🙋🏻👁️👁️👁️👁️👁️👀👀👀👀👀⛔⛔⛔🙌🙌🙌
    • حمید IR ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
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      مردم اروپا و ترکیه باید شکایت بر علیه جمهوری اسلامی را به سازمان ملل فرستاد وگرنه هیچ ترکیدن لوله توسط خدای ما اگر بدون پاسخ باشد بازدارندگی ندارد. چون اهرم فشار ایرانیان باعث فشارزیاد به لوله گاز شده.. چوب خدا صدانداره ولی آتش و زلزله داره
    • حکاری ...آرارات IR ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      فردا میگن پ ک ک این لوله گاز افجار کرده
    • مجید IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      3 1
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      اگه روشون میشد می‌گفتند زیر سر ایرانه می‌گفتند سپاه کشور را تکون داده لوله گازم ترکونده
    • IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      0 0
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      یکی از دوستان بنده جوشکار خط لوله گاز است و پروژه های زیادی را انجام داده است. او می‌گوید هر چند کیلومتر( عددش را فراموش‌ کردم) یک والو(که جدیدا به طور خودکار عمل میکنند) در خط تعبیه شده که صورت بروز حادثه یا یخ زدگی والو بسته می‌شود. عجیب است که هنوز باز هم فیلم های اینچنینی در اینترنت می‌بینیم
    • مسعود IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      0 0
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      زمین لرزه نه بهتراست بگویید بمب ها رپ .بدون صدا از طرف کشورهای که اختار داده بودن اما ..

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