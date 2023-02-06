زلزله ۷.۷ ریشتری/ ۱۶۵۱ نفر در ترکیه و۵۹۳ نفر در سوریه جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد امروز دوشنبه زمین‌لرزه بزرگی مناطق جنوبی ترکیه و شمال سوریه را به شدت لرزاند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مؤسسه لرزه‌نگاری آمریکا شدت این زمین لرزه را ۷.۹ ریشتر و مرکز آ ن را در جنوب ترکیه اعلام کرده، مدیریت مرکز حوادث اضطراری ترکیه (آفاد) اما تائید کرد که زمین لرزه‌ای به بزرگی ۷.۴ ریشتر مناطق جنوبی ترکیه را لرزاند.

اما با گذشت چند ساعت مدیریت مرکز حوادث اضطراری ترکیه (آفاد) در بیانیه‌ای دیگر اعلام کرد که زمین لرزه بامداد امروز به بزرگی ۷.۷ ریشتر بوده است.

هم‌زمان خبرنگار المیادین هم اعلام کرد که ساکنان استان‌های لاذقیه، حلب و حمص، تا دمشق در سوریه شدت این زمین لرزه بزرگ را احساس کردند. گفته شده در ساعات بامدادی، تعداد زیادی از ساکنان دمشق و استان‌های لاذقیه، حلب و حمص از ترس ترک خوردگی یا ریزش به خیابان‌ها ریختند.

افزایش تلفات زلزله در سوریه و ترکیه

وزارت بهداشت سوریه اعلام کرد که شمار تلفات زلزله در این کشور به ۵۹۳ کشته و ۱۴۱۱ زخمی افزایش یافته است.

در همین حال، شبکه خبری الجزیره شامگاه دوشنبه از افزایش شمار جانباختگان زلزله در شمال سوریه به ۱۲۹۳ نفر خبر داد. الجزیره همچنین افزود که شمار زخمی ها در زلزله شمال سوریه نیز به ۲۹۱۱ نفر افزایش یافته است.

همچنین آژانس بلایا و اورژانس ترکیه هم اعلام کرد که شمار جانباختگان زلزله در این کشور به ۱۷۶۲ نفر افزایش یافته و تعداد زخمی ها نیز به ۱۲ هزار و ۶۸ نفر رسیده است.

از سوی دیگر، خبرگزاری فرانسه هم از افزایش شمار جانباختگان زلزله در سوریه به بیش از ۱۳۰۰ نفر به عنوان آمار غیرنهایی خبر داد.

آخرین اخبار از زلزله ترکیه /۹۱۲ نفر جان باختند

مقامات ترکیه در ساعات اولیه اعلام کردند بر اثر زلزله امروز در ۷ استان این کشور دست‌کم ۷۶ نفر جان باخته و ۴۴۰ نفر زخمی شدند، اما رسانه‌های ترکیه آمارهای غیررسمی را ۸۶ نفر اعلام کردند.

فواد اوکتای، معاون رئیس‌حمهور ترکیه اما در تازه‌ترین آمار اعلام کرد شمار قربانی‌های زلزله امروز به ۲۸۴ جان باخته و ۲۳۲۳ مصدوم افزایش یافته است؛ همچنین ۱۷۱۰ ساختمان نیز در مناطق مختلف زلزله‌زده تخریب شدند.

آمار ۲۸۴ جان باخته زلزله در ترکیه به تفکیک شهرها ۷۰ نفر در قهرمان‌مرعش

۴ نفر در ختا

۱۳ نفر در آدی یامان

۱۴ نفر در دیاربکر

۱۸ نفر در شانلی اورفا

۸۰ نفر در غازی آنتپ

۸ نفر در کیلیس

۱۰ نفر در آدانا

۴۷ نفر در مالاطیا

۲۰ نفر در عثمانیه

اردوغان: امیدواریم زلزله را با کمترین تلفات پشت سربگذاریم در پی وقوع زلزله بامداد امروز در استان‌های جنوبی ترکیه و مناطق شمالی سوریه، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد هنوز نمی‌توان برآورد روشنی از حجم خسارات مادی و انسانی زمین‌لرزه ارائه کرد. به گفته اردوغان همه یگان‌ها و مؤسسات و نهادها تحت فرماندهی اداره حوادث و فوریت‌ها به حال آماده‌باش کامل سطح ۴ درآمده‌اند که این حالت، شامل درخواست برای ارسال کمک‌های بین‌المللی نیز می‌شود. وزارتخانه‌های بهداشت و کشور و نیز اداره حوادث و فوریت‌ها و ادارات همه استان‌ها و تمامی دیگرمؤسسات باید به‌سرعت، کار امدادرسانی را ادامه دهند. رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد که شمار جان‌باختگان این حادثه مهیب کم باشد و دراین‌باره گفت: امیدوارم فاجعه زلزله را با کمترین جان‌باخته پشت سر بگذاریم.

دو نما از فرو ریختن ساختمان ۶ طبقه در شهر «شانلی اورفه» ترکیه



درخواست کمک ترکیه از اروپا آژانس مدیریت بحران و اورژانس ترکیه از «عملیات‌های کمک‌های بشردوستانه و حفاظت مدنی اروپا» درخواست کرد که به آنکارا در امدادرسانی به مناطق زلزله‌زده کمک کند.



وضعیت شهر اسکندرون ترکیه پس از زلزله بامداد امروز تصاویر دوربین مداربسته از زمین‌لرزه در مناطق جنوبی ترکیه



تصاویری از زلزله ۷.۴ ریشتری در مناطق جنوبی ترکیه













حجم ویرانی‌ها در چهار شهر ترکیه





منابع محلی تصاویری از زلزله شدید ۷.۴ ریشتری در شهرهای قهرمان ماراش، دیاربکر، غازی انتپ و مالاتیا را منتشر کرده اند که از حجم گسترده ویرانی‌ها در این مناطق حکایت دارد. شدت این زلزله به حدی بوده که در برخی شهرهای شمال سوریه نیز ویرانی بر جای گذاشته است و منابع ترکیه‌ای از آسیب شدید به زیر ساخت‌های این کشور در پی این زلزله خبر داده اند. کارل لانگ استاد دانشگاه جورجیا و زلزله شناس برجسته در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان گفت: این بزرگترین زلزله‌ای است که ترکیه در این سال‌ها تجربه کرده است. آنچه غیرعادی است این است که نه تنها یک زلزله بسیار بزرگ است، بلکه به سطح زمین نیز نزدیک است. و این زلزله‌های کم عمق در نزدیکی سطح بسیار خطرناک است.



میزان تخریب مناطق زلزله‌زده در ترکیه نجات دختربچه ۷ ساله پس از ۷ ساعت از وقوع زلزله



یک دختر بچه ۷ ساله پس از گذشت ۷ ساعت از زیر آوار ناشی از زلزله در ترکیه خارج شد.

تصویر پهپادی از تخریب یک برج مسکونی در شهر آدانا در جنوب ترکیه

تصاویری از آواربرداری در استان دیاربکر ترکیه



آخرین اخبار از زلزله سوریه / ۳۵۰ نفر جان باخته و ۶۳۹ نفر زخمی شدند

خبرگزاری فرانسه اعلام کرد بر اثر زلزله بامداد امروز دست‌کم ۶۲ نفر در استان‌های حلب، حماه و لاذقیه سوریه جان باخته و ۲۰۰ نفر نیز زخمی شدند. رسانه‌های سوریه به نقل از مقامات دولتی اعلام کردند که در زلزله امروز تاکنون دست‌کم ۱۱۱ نفر جان باخته و ۵۱۶ تن دیگر نیز زخمی شدند.

وزارت بهداشت سوریه دقایقی پیش (ساعت ۹:۳۰) با انتشار بیانیه‌ای از افزایش شمار تلفات زلزله شدید در شمال این کشور خبر داد. براین اساس، شمار باخته شدگان به ۲۳۷ نفر و مصدومان به ۶۳۹ نفر رسیده است.



سانا: تخریب بسیار وسیع در مناطق شمال‌غربی سوریه

تلویزیون رسمی سوریه (سانا) سانا اعلام کرد در زمین‌لرزه امروز مناطقی بسیاری وسیعی از از شمال غرب سوریه تخریب شده است؛ ده‌ها ساختمان مسکونی و اداری در استان‌های حماه، لاذقیه و حلب به‌شدت ویران شده‌اند. کمیته امداد وابسته به مخالفان سوری نیز اعلام کرد که حجم تخریب در نتیجه شدت زمین لرزه ترکیه در شمال سوریه بسیار بالاست. مناطق «فردوس، صلاح الدین و بستان القصر» در حلب از جمله مناطقی هستند که بیشترین خسارت را تحمل شده‌اند. تصاویری از مناطق زلزله‌زده در سوریه افزایش آمار قربانیان زلزله در سوریه؛ ۲۳۷ جان باخته و ۶۳۹ مصدوم وزارت بهداشت سوریه دقایقی پیش با انتشار بیانیه‌ای از افزایش شمار تلفات زلزله شدید در شمال این کشور خبر داد. براین اساس، شمار کشته شدگان به ۲۳۷ نفر و مصدومان به ۶۳۹ نفر رسیده است. بیشترین آسیب‌های زلزله در سوریه به شهر حلب وارد شد یک مقام محلی در سوریه اعلام کرد که شهر حلب در شمال سوریه بیشترین میزان آسیب‌ها را از زلزله شدید بامداد امروز دیده است. خبرنگار المیادین نیز گزارش داد که تاکنون ۳۰ نفر در اثر زلزله امروز در حلب جان باخته اند، همچنین در این شهر شمار مصدومان به ۱۸۰ نفر رسیده و ۳۵ ساختمان نیز به طور کامل فرو ریخته است. شهر مرزی سوریه با خاک یکسان شد! منابع محلی در سوریه تصاویری از شهر «حارم» در نزدیکی مرزهای ترکیه منتشر کرده که نشان می‌دهد تمامی ساختمان‌های این شهر در اثر زلزله شدید بامداد امروز با خاک یکسان شده است. هلال احمر سوریه: شمار جان باختگان زلزله به ۳۵۰ نفر رسید هلال احمر سوریه با صدور بیانیه ای از افزایش شمار قربانیان زلزله در این کشور به ۳۵۰ نفر خبر داد. منابع محلی در سوریه از کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی برای امدادرسانی و کمک به زلزله زدگان با توجه به وضعیت بحرانی این کشور در سال های اخیر خبر داده اند. با این حال وزارت بهداشت سوریه آمار تاکنونی قربانی‌های زمین‌لرزه امروز را ۲۴۸ جان‌باخته و و ۷۰۰ مصدوم اعلام کرده است. تصاویری از میزان تخریب مناطق مسکونی در سوریه









دستور بشار اسد برای انجام ۷ اقدام فوری

«بشار اسد» رئیس جمهور سوریه در نشست هیات وزیران این کشور که به طور فوق العاده با دستور کار زلزله شدید بامداد امروز برگزار شد، دستور انجام هفت اقدام فوری را صادر کرد.

مهمترین این دستورات، تعیین یک راهکار معین جهت انجام تحرکات فوری در سطح ملی برای مواجهه با پیامدهای ناشی از این زلزله شدید است.

در زلزله شدید ۷.۴ ریشتری بامداد امروز در مناطق شمالی سوریه، ویرانی های شدیدی رخ داده و صدها نفر قربانی این بلای طبیعی شده اند. براساس بیانیه هلال احمر سوریه در این رخداد تاکنون ۳۵۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

اردوغان: ۹۱۲ نفر در زلزله امروز جان باختند

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در تازه‌ترین به‌روزرسانی آمار جانباختگان زلزله ۷.۷ ریشتری بامداد امروز (دوشنبه) تعداد قربانیان را دست کم ۹۱۲ تن اعلام کرد.

اردوغان دراین‌باره گفت: ولویت اصلی ما عملیات امداد و نجات است و ما تاکنون ۹هزار واحد یگان امدادی اعزام کرده‌ایم. زلزله خسارت زیادی به بار آورده و قربانیان حادثه به ۹۱۲ نفر افزایش یافته و ۵ هزار و ۳۸۵ تن نیز مجروح شده‌اند. عملیات امداد ادامه دارد اما نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که شمار جانبخاتگان چقدر افزایش می‌یابد. ۲هزار و ۸۱۸ ساختمان هم تخریب شده است. اردوغان با اشاره به اینکه این زلزله بزرگ‌ترین زلزله از سال ۱۹۳۹ در ترکیه بوده، اضافه کرد: ۴۵ کشور برای عملیات امداد و نجات اعلام آمادگی کرده‌اند. ۲هزار و ۴۷۰ نفر از زیر آوار نجات یافته‌اند. زلزله جدیدی به بزرگی ۷.۵ ریشتر، جنوب ترکیه را لرزاند گفته می‌شود این زلزله در دمشق و دیگر استان‌های سوریه نیز احساس شد. مرکز زلزله‌نگاری اروپا شدت این زمین‌لرزه جدید را ۷.۵ ریشتر اعلام کرده است. بامداد امروز دوشنبه زلزله‌ای مهیب استان‌های جنوبی ترکیه و مناطق شمالی سوریه را لرزاند؛ حادثه‌ای که براساس تازه‌ترین آمارهای رسمی تاکنون ۹۱۲ نفر در ترکیه و ۳۵۰ نفر در سوریه جان باختند. افزایش جانباخته‌گان زلزله سوریه به ۵۴۷ نفر



شبکه الجزیره در خبری فوری اعلام کرد شمار جانباخته‌گان زلزله امروز در سوریه به ۵۴۷ نفر افزایش یافته است. آمار وزارت بهداشت سوریه وزارت بهداشت سوریه اعلام کرد: بر اثر زلزله تاکنون ۴۳۰ نفر جان باخته ۱۳۱۵ نفر دیگر هم زخمی شده اند. آمادگی بن زاید برای کمک به سوریه محمد بن زاید رئیس امارات تلفنی با بشار اسد گفتگو کرد. بر اساس این گزارش، بن زاید در تماس تلفنی با بشار اسد رئیس جمهور سوریه با دولت و ملت سوریه به علت زلزله مهیب در این کشور ابراز همدردی کرد. رئیس امارات ضمن تسلیت به مناسب جان باختن شماری بر اثر این زلزله ویرانگر از آمادگی کشورش برای کمک به ملت سوریه خبر داد. بن زاید تاکید کرد: امارات آماده کمک به ملت سوریه برای پشت سر گذاشتن این فاجعه هستند. پیام همدردی عربستان با سوریه و ترکیه وزارت خارجه عربستان در بیانیه ای اعلام کرد: ما رخدادهای تاسف بار در ترکیه و سوریه به دنبال زلزله ای که شماری جان باخته و زخمی به دنبال داشت را دنبال می کنیم. وزارت خارجه عربستان در بیانیه خود آورده است: مراتب همبستگی و همدردی و تسلیت خود را به برادران در سوریه و ترکیه ابراز می داریم و از زخمی شدگان آرزوی شفای عاجل می کنیم. تماس تلفنی امیر قطر با اردوغان امیر قطر در تماس تلفنی با رئیس جمهوری ترکیه حادثه زمین لرزه در این کشور را که به کشته و زخمی شدن صدها تن منجر شد، تسلیت گفت. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر روز دوشنبه در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به وی و مردم ترکیه زلزله ویرانگر صبح امروز را تسلیت گفت و از خداوند برای قربانیان این حادثه طلب رحمت و برای بازماندگان صبر مسئلت کرد. وی در این تماس حمایت کشور خود از ترکیه را اعلام کرد و برای مجروحان این حادثه آرزوی شفای عاجل کرد. پیام تسلیت سلطان عمان هیثم بن طارق، سلطان عمان، در پیام های جداگانه ای، حادثه زلزله در ترکیه و سوریه را به بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه تسلیت گفت. واکنش دبیر کل اتحادیه عرب دبیرکل اتحادیه عرب با انتشار توئیتی جان باختن صدها قربانی در زمین‌لرزه ویرانگر در سوریه را تسلیت گفت. احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، با انتشار توئیتی نوشت: جان باختن قربانیان زلزله ویران‌نگر را به ملت سوریه تسلیت می‌گویم. او از جامعه جهانی خواست که کمک‌های لازم را برای امدادرسانی به آسیب‌دیدگان این فاجعه انسانی انجام دهند. فیلمی از زلزله جدید ۷.۵ ریشتری در ترکیه



ریزش و تخریب کامل ساختمانی در شهر دیاربکر ترکیه در زلزله دوم زلزله جدید در ترکیه منابع خبری از وقوع زلزله جدید با قدرت ۷.۶ ریشتر در جنوب ترکیه خبر دادند. همچنین پس لرزه با قدرت ۶.۷ ریشتر گزارش شده است. تعطیلی فرودگاه اضنه رسانه های ترکیه از بسته شدن فرودگاه اضنه در جنوب ترکیه به روی پروازها تا اطلاع ثانوی خبر دادند. تصویر هوایی جدید از زلزله در جنوب ترکیه

افزایش شمار قربانیان زلزله در ترکیه

مدیریت مرکز حوادث اضطراری ترکیه (آفاد) در جدیدترین بیانیه خود اعلام کرد که به دنبال زمین لرزه‌ بامداد امروز ۱۰۱۴ نفر جان باخته اند.

ادامه ریزش ساختمان‌های مسکونی در پس‌لرزهای مداوم در ترکیه

آمار جدید وزارت بهداشت سوریه از جانباخته‌گان زلزله وزارت بهداشت سوریه اعلام کرد بر اثر زلزله امروز در مناطق شمالی تاکنون ۴۶۱ نفر جان باخته ۱۳۲۶ نفر دیگر هم زخمی شده‌اند. افزایش شمار مصدومان زلزله ترکیه به ۷۰۰۳ مدیریت مرکز حوادث اضطراری ترکیه (آفاد) در جدیدترین بیانیه خود اعلام کرد که به دنبال زمین لرزه‌ بامداد امروز ۱۰۱۴ نفر جان باخته‌اند و ۷۰۰۳ نفر نیز مصدوم شده‌اند. واکنش لندن به زلزله ترکیه وزیر امور خارجه انگلیس امروز دربیانیه ای ادعا کرد: به منظور حمایت فوری، تیمی متشکل از ۷۶ متخصص امداد و نجات را به ترکیه اعزام خواهیم کرد. واکنش دیرهنگام «بایدن» به زلزله شدید امروز در ترکیه و سوریه رئیس جمهور آمریکا در واکنش به زلزله شدید امروز در ترکیه و سوریه به «ابراز تأسف» بسنده کرد. آمار جدید جانباختگان و مصدومین زلزله در ترکیه مدیریت حوادث و فوریت های ترکیه (آفاد) هم اکنون در بیانیه ای خبر داد: تعداد جانباختگان این زلزله به ۱۱۲۱ نفر و مصدومین به ۷۶۲۴ نفر افزایش یافته است. ابراز همدردی مقامات بغداد و اربیل با مردم سوریه و ترکیه محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق در پیام تسلیتی با مردم سوریه و ترکیه و نیز اقلیم کردستان ابراز همدردی کرد و دستوراتی را برای امداد رسانی فوری به آسیب دیدگان صادر کرد. همچنین، عبداللطیف رشید رئیس جمهوری عراق در واکنش به وقوع زلزله در کشورهای ترکیه و سوریه با خانواده قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرد. وی افزود: با اندوه فراوان اخبار مربوط به کشته شدن مردم سوریه و ترکیه در پی وقوع زلزله شدید در این دو کشور را دنبال می کنیم، برای کشته های این حادثه تأسف بار طلب غفران، برای خانواده های آنها آرزوی صبر و برای زخمی های این حادثه نیز طلب شفای عاجل داریم. بر همین اساس، مقتدی صدر در توئیتی قربانی شدن شهروندان در زلزله امروز را به مردم سوریه و ترکیه تسلیت گفت و آنها را به صبر و استغفار و کنار گذاشتن اختلافات بین آن دو کشور توصیه کرد. محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق نیز با مردم سوریه و ترکیه ابراز همدردی و همبستگی کرد. دستور رییس جمهور کره جنوبی برای کمک به زلزله زدگان ایران و ترکیه دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی امروز دوشنبه در بیانیه ای از صدور دستور «یون سوک یول» به دولت این کشور برای انجام اقداماتی فعالانه به منظور ارسال کمک‌ های بشردوستانه به زلزله‌ زدگان اخیر در ایران و ترکیه خبر داد. بر اساس اعلام این خبرگزاری، «یون سوک یول» خطاب به دفتر امنیت ملی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه کره جنوبی این دستور را صادر کرده است. جدیدترین آمار جانباختگان و مجروحین زلزله در ترکیه مدیریت حوادث و فوریت های ترکیه (آفاد) هم اکنون در بیانیه ای خبر داد: تعداد جانباختگان این زلزله به ۱۴۹۸ نفر و مصدومین به ۸۵۳۳ نفر افزایش یافته است. وزارت فوریت های اضطراری روسیه: مسکو بیمارستان سیاری با بیش از ۴۰ متخصص را به ترکیه می‌فرستد سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز در بیانیه ای اعلام کرد: طی چند ساعت آینده نیروهای وزارت فوریت های اضطراری مسکو برای امدادرسانی به زلزله زدگان به سوریه خواهند رفت. از سوی دیگر، وزارت فوریت های اضطراری روسیه نیز در بیانیه ای اعلام کرد: امدادگران روسی برای کمک زلزله زدگان ترکیه عازم این کشور شده اند. در بیانیه صادره از سوی وزارت فوریت های اضطراری روسیه آمده است: مسکو همچنین بیمارستان سیاری را با بیش از ۴۰ متخصص برای ارائه مراقبت های پزشکی به ترکیه ارائه می کند. معاون اردوغان: در زلزله امروز ۱۵۴۱ نفر جان باخته و ۹۷۳۳ تَن هم مصدوم شده‌اند «فواد اوکتای» معاون رئیس جمهور ترکیه معاون رئیس جمهور ترکیه لحظاتی پیش اعلام کرد: تعداد جانباختگان زمین لرزه امروز به ۱۵۴۱ نفر و مصدومین آن نیز به ۹۷۳۳ نفر افزایش یافته است. اعلام آمادگی «گوترش» برای حمایت از واکنش اضطراری در ترکیه و سوریه «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد امروز دوشنبه بر آمادگی این سازمان در خصوص حمایت از اقدامات و واکنش های اضطراری در ترکیه و سوریه در پی وقوع زلزله ویرانگر امروز در این کشورها تاکید کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین دربیانیه امروز خود خواستار ارسال کمک های جامعه جهانی به ترکیه و سوریه شد. در ادامه بیانیه گوترش در این ارتباط آمده است: از شنیدن خبر تلفات جانی گسترده ناشی از زمین لرزه اوایل امروز در جنوب ترکیه و شمال سوریه، عمیقاً متأسف شدم. کارکنان سازمان ملل در ترکیه و سوریه برای ارزیابی نیاز و ارائه کمک ها پس از زمین‌ لرزه بزرگ امروز دوشنبه در صحنه هستند. به دستور وزیر دفاع روسیه؛

۳۰۰ نظامی روس و ۶۰ قطعه تجهیزات برای کمک به زلزله زدگان در سوریه اعزام شدند وزارت دفاع روسیه امروز در بیانیه ای اعلام کرد: «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه به فرمانده گروه روسی در سوریه دستور داد تا به مردم زلزله زده در این کشور کمک کند. در همین رابطه، بیش از ۳۰۰ پرسنل نظامی روسیه و ۶۰ قطعه تجهیزات به سوریه برای کمک به زلزله زدگان ارسال شد. منبع سوری ادعای نتانیاهو را تکذیب کرد یک منبع رسمی سوریه ادعای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره درخواست کمک دمشق از این رژیم در پی وقوع زلزله شدید را تکذیب کرد. منبع مذکور افزود: اگر نتانیاهو درخواست کمکی نیز دریافت کرده باشد، مسلماً از جانب دوستان خود در گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره دریافت کرده است. این منبع سوری ادامه داد: رژیم صهیونیستی عامل اصلی ویرانی ها و تنش در منطقه است و مقامات این رژیم آخرین کسانی هستند که اجازه دارند درباره ارائه کمک صحبت کنند و این توهین آمیز است که نتانیاهو از حادثه زلزله برای گمراه کردن افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر سیاست های متجاوزانه، بهره برداری می کند. تحریم های ظالمانه آمریکا بر رنج زلزله زدگان سوری فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه امروز با حضور نمایندگان سازمان ها و دفاتر سازمان ملل متحد در سوریه و سازمان های غیردولتی در ساختمان وزارت امور خارجه سوریه جلسه ای برگزار کرد. وی در این جلسه اقدامات دولتی را که به دستور بشار اسد رئیس جمهور این کشور برای مقابله با پیامدهای فاجعه طبیعی امروز سوریه انجام شد، تشریح کرد. فیصل مقداد بر آمادگی دولت سوریه برای هموار کردن مسیر سازمان های بین المللی به منظور ارائه کمک های بشردوستانه و نیازهای ضروری شهروندان سوری آسیب دیده تاکید کرد. وزیر امور خارجه سوریه به تاثیر تحریم های یکجانبه که پیامدهای این بلای طبیعی را افزایش می دهد، اشاره کرد. به نوبه خود، نمایندگان سازمان های بین المللی مراتب تسلیت عمیق خود را به خانواده قربانیان و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان اعلام و تاکید کردند که از همان لحظات اولیه وقوع زلزله چندین جلسه هماهنگی بین خود و با رهبران سازمان های مربوطه خود نیز ارتباط برقرار کردند تا نیازهای اولیه مورد نیاز مردم سوریه را در این برهه سخت تامین کنند. اشک های خبرنگار سوری در کنار ویرانه های زلزله خبرنگار سوری شبکه الجزیره که در حال پوشش این رخداد بود، با اشاره به حجم گسترده ویرانی ها با بغضی شدید و چشمانی اشک آلود، گفت: این مناطق کاملاً ویران شده‌اند، واقعیت این است که ما دیگر تحمل نداریم، از یک فاجعه گرفتار فاجعه‌ای دیگر می‌شویم! جدیدترین آمار قربانیان زلزله در سوریه وزارت بهداشت سوریه اعلام کرد که تعداد تلفات زمین لرزه به ۵۳۸ فوتی و ۱۳۵۳ مصدوم افزایش یافته است که بیشتر آنها در لاذقیه، حلب، حماه و طرطوس بوده اند. احمد ضمیریه، معاون وزیر بهداشت سوریه تاکید کرد: سطح آماده‌باش در همه بخش‌های امدادرسانی بیمارستانی در تمامی استانداری‌ها بالا رفته و تیم‌های متعددی برای انتقال مصدومان به بیمارستان‌ها بسیج شده‌اند و طرح اورژانس عمومی و طرح تامین ملزومات و داروها برای تامین تجهیزات برای مکان‌های آسیب دیده اجرایی شده است. وی اشاره کرد که ۲۸ آمبولانس و ۷ درمانگاه سیار از دمشق، حومه دمشق، قنیطره، حمص، به حلب و لاذقیه اعزام شدند. ضمیریه خاطرنشان کرد: به بیمارستان های خصوصی دستور داده تا درهای خود را به روی مجروحان باز کرده و همه موارد را پذیرش کنند. وی همچنین از همکاری با سایر مراکز اورژانس، آتش نشانی و پدافند غیرنظامی در استان های مختلف خبر داد. حریق گسترده در بندر اسکندرون در جنوب شرقی ترکیه آتش سوزی بزرگی در کانتینرهای اجناس در بندر اسکندرون در جنوب شرقی ترکیه رخ داده است. فعالیت های بندر مذکور پس از زلزله صبح امروز در ترکیه موقتاً متوقف شده بود. علت وقوع این آتش سوزی تا کنون مشخص نشده است. پاریس تنها به زمین لرزه در ترکیه واکنش نشان داد وزیر کشور فرانسه در بیانیه ای تنها درباره ترکیه مدعی شد: تیم هایی از نیروهای امداد و فوریت های اضطراری خود را برای کمک به عملیات نجات در پی وقوع زلزله به ترکیه خواهیم فرستاد. این در حالیست که زلزله امروز بخش هایی از سوریه را نیز لرزانده است. اعلام آمادگی نخست وزیر یونان در رایزنی با «اردوغان» برای کمک به زلزله زدگان ترکیه دفتر نخست وزیر یونان امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: «کریاکاس میتسوتاکیس» نخست وزیر یونان در تماسی تلفنی با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، آمادگی آتن برای ارائه کمک‌ های فوری به آنکارا را اعلام کرد. پیام وزیر خارجه آلمان در ارتباط با زمین لرزه امروز در ترکیه وزیر خارجه آلمان امروز در بیانیه ای ادعا کرد: همبستگی کامل خود را به همتای ترکیه ای ام اعلام کردم. برلین؛ آنکارا را در مواجهه با این فاجعه تنها نخواهد گذاشت! واکنش چین به زلزله شدید امروز در ترکیه و سوریه وزارت خارجه چین در ارتباط با زمین لرزه شدید امروز با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ما با زلزله زدگان امروز ابراز همدردی می کنیم و امیدواریم مردم سوریه و ترکیه این بحران را پشت سر بگذارند. جدیدترین آمار جانباختگان و مصدومین زلزله در ترکیه وزیر بهداشت ترکیه هم اکنون در بیانیه ای خبر داد: تعداد جانباختگان این زلزله به ۱۶۵۱ نفر و مصدومین به ۱۱۱۱۹ نفر افزایش یافته است. اردوغان یک هفته در ترکیه عزای عمومی اعلام کرد رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در ارتباط با زلزله امروز در کشورش یک هفته عزای عمومی اعلام کرد. کمک ناتو به ترکیه دبیرکل ناتو از ارسال کمک این سازمان به زلزله زدگان ترکیه خبر داد.

در حال تکمیل...