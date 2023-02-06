زمین لرزه بسیار بزرگ با بیش از ۷ریشتر ترکیه را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، زمین لرزهای به بزرگی ۷.۷ ریشتر مناطقی از ترکیه را به شدت لرزاند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مؤسسه لرزه نگاری آمریکا شدت این زمین لرزه را ۷.۹ ریشتر و در جنوب ترکیه عنوان کرده است.
مدیریت اضطراری و بلایای طبیعی ترکیه نیز تائید کرد که زمین لرزهای به بزرگی ۷.۴ ریشتر منطقه پازاردیک کوهرامانماراش در جنوب ترکیه را لرزاند.
خبرنگار المیادین هم اعلام کرد که ساکنان استانهای لاذقیه، حلب و حمص، تا دمشق در سوریه شدت این زمین لرزه بزرگ را احساس کردند. گفته شده در ساعات بامدادی، تعداد زیادی از ساکنان دمشق و استانهای لاذقیه، حلب و حمص از ترس ترک خوردگی یا ریزش به خیابانها ریختند.
همچنین رسانههای ترکیه اعلام کردند که تعداد زیادی ساختمانها در اثر زلزله تخریب شده است و تیمهای جستجو و نجات کار خود را آغاز کردند.
تا این لحظه هنوز آماری از تلفات و آسیب دیدگان این زمین لرزه به شدت بزرگ اعلام نشده است.
نظر شما