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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۵:۴۶

زمین لرزه بسیار بزرگ با بیش از ۷ریشتر ترکیه را لرزاند

زمین لرزه بسیار بزرگ با بیش از ۷ریشتر ترکیه را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگی بیش از ۷ ریشتر مناطقی از  ترکیه را به شدت لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۷.۷ ریشتر مناطقی از ترکیه را به شدت لرزاند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از مؤسسه لرزه نگاری آمریکا شدت این زمین لرزه را ۷.۹ ریشتر و در جنوب ترکیه عنوان کرده است.

مدیریت اضطراری و بلایای طبیعی ترکیه نیز تائید کرد که زمین لرزه‌ای به بزرگی ۷.۴ ریشتر منطقه پازاردیک کوهرامانماراش در جنوب ترکیه را لرزاند.

خبرنگار المیادین هم اعلام کرد که ساکنان استان‌های لاذقیه، حلب و حمص، تا دمشق در سوریه شدت این زمین لرزه بزرگ را احساس کردند. گفته شده در ساعات بامدادی، تعداد زیادی از ساکنان دمشق و استان‌های لاذقیه، حلب و حمص از ترس ترک خوردگی یا ریزش به خیابان‌ها ریختند.

همچنین رسانه‌های ترکیه اعلام کردند که تعداد زیادی ساختمان‌ها در اثر زلزله تخریب شده است و تیم‌های جستجو و نجات کار خود را آغاز کردند.

تا این لحظه هنوز آماری از تلفات و آسیب دیدگان این زمین لرزه به شدت بزرگ اعلام نشده است.

کد مطلب 5701543

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    نظرات

    • محمد IR ۰۶:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
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      ما تو تبریز احساس کردیم واقعا وحشتناک بود😢
    • حسن AE ۰۷:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 1
      پاسخ
      به مردم ترکیه تسلیت می‌گویم و از کشورهای همسایه تقاضای کمک رسانی دارم،امیدوارم بتوانیم به آسیب دیده گان کمک رسانی کنیم تا امید به زندگی را به دست بیاورند عزیزان و برادران ترکیه
    • احمد IR ۰۷:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      1 1
      پاسخ
      چندروز پیش وزیر ترکیه گفت اگر ایران برای کمک به خوی اعلام کمک بکند آنوقت ما کمک رسانی خواهیم کرد !!! حالا اگر ترکیه از ایران درخواست کمک هم نکند ما کمک ارسال خواهیم کرد ؟؟؟؟ اردغان و الهام و اسرائیل سگ هار و مار زهدار هستند خدا به داد مردم زلزله زده برسد و وای به اموالشان
    • حسین IR ۰۷:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      یا صاحب زمان
    • IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      اون های که میگفتند ترکیه می‌خواسته به ایران کمک کند ایران نخواسته خوب گفتیم بماند برای خودشان تا دست گدایی دراز نکنند
    • IR ۰۷:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      1 0
      پاسخ
      احتمالا چند ده هزار نفر کشته داره چون به شدت شدید بود فاجعه بود
    • IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      1 1
      پاسخ
      دیکتاتوری یعنی زلزله بالای ۷ ریشتری بیاد ولی کسی جرات نکنه از خرابی ها فیلم بذاره
    • IR ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      1 0
      پاسخ
      خب خب سلبریتیهای ترکیه ای متخصص فضولی در احوال ایران؛ نظری ندارین برا حال ناخوش مردم کشور خودتون؟ یا مستر شردوغان دیکتاتور فقط اجازه داده درباره ایران نظر بدین؟
    • IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 1
      پاسخ
      خدا به داد مظلومین برسه
    • ح م IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      1 0
      پاسخ
      چون سرخودمان اومده نظری ندارم ولی اردوغان بایدنمازوحشت بخونه
    • فرشید IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 1
      پاسخ
      هههههههههه....خداخیلی زودجوابتون داده زلزله خوی ازبس ترکیه واشگتن خبرحعلی گفتن حالاترکیه بااین همه خسارت ببینه کدوم کشورمیتونه به داش برسه فکرکنم اسراعیل هههههه
    • ناشناس RO ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      1 0
      پاسخ
      خیلی ناراحتم زیرا خواهر بزرگ من ترکیه حالا واتساب قطع کردین من از خواهرم چگونه باخبر بشم از وزیر خواهش میکنم واتساب نصب کنید مانگران چگونه ارتباط باخواهرم برقرارکنم😭😭😭😭
    • محمد IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      1 1
      پاسخ
      سازمان ملل باید یک نهاد بین‌المللی ایجاد کند تا در زمین لرزه به داد مردم در هر جای دنیا اتفاق افتاد برسد. این بهترین راه برای تسکین این حادثه زده ها می باشد
    • محمد IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      1 2
      پاسخ
      سازمان ملل باید یک نهاد بین‌المللی ایجاد کند تا در زمین لرزه به داد مردم در هر جای دنیا اتفاق افتاد برسد. این بهترین راه برای تسکین این حادثه زده ها می باشد
    • IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      2 0
      پاسخ
      کاره. هارپه با هارپ زدن احتمالا. چون قبل از زلزله نورهایی دیده شده. مثل خوی(چطوری خوی رو میگید هارپ. اینم هارپه)
    • IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      1 1
      پاسخ
      سلام تور کیه این همه پناه جوراآزار میده آنها خدا نداره از بد بختی آواره شودند قهر خدا آمده آدمای بد به میرن .
    • IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      1 2
      پاسخ
      سلام تور کیه این همه پناه جوراآزار میده آنها خدا نداره از بد بختی آواره شودند قهر خدا آمده آدمای بد به میرن .
    • IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 1
      پاسخ
      قهر خداوند مهربان به ارومیه ام میاد
    • IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      1 0
      پاسخ
      خدا بهشون رحم کنه
    • IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      1 0
      پاسخ
      زلزله میاد کوها دریا به لرزه در میاد
    • فرج IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      توهین به قرآن وخدا نشانه های آخرت هست که بعضی رو خدا سردنیا نشون میده منتظرعواقب بعدی اختلاسها درایران باشید شایدهم شدیدتر
    • سام IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      2 0
      پاسخ
      باور میکنم مقامات ایران به زلزله زدگان ترکیه کمک میکنند، این درحالیست که هیچ کشور همسایه ای در رابطه با زلزله شهرسنان خوی به ایران کمک نکرد چوب خدا صدا ندارد،
    • بابائی IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      1 1
      پاسخ
      زلزله 7.8 ریشتری در ترکیه باید درس عبرت برای حامیان تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی شود
    • نیلو IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      1 1
      پاسخ
      اگر جماعتی به تمسخر نمی گیرند گناه برطبیعت اثر می گذارد خدایا پناه به تو که ذات اقدس ویگانه تو بهترین پناهگاه هست....
    • ناصری یکتا IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      اخبار رو از شبکه های ترکیه دیدم بسیار متاثر شدم .هوای سرد و کشته ها و زخمی ها زیاد .اما به سرعت دارن رسیدگی می کنن
    • IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      این همه ظلم در حق زمین می شود انشالا بخیر بگذرد زلزله بعد از این خیلی خطر ناک تر از این تو راه بخیر باشد انشالا باید دونیا کمک کنند مخصوص طرف سوری هم جک خراب کرده هم زلزله زمستان هم هست خدا کمک کند و مردم دونیا
    • H.k FR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      1 0
      پاسخ
      😁سوره فتح الهام علی اف که برای ایران خوند. بلای طبیعی شد برای ترکیه و اردوغان . البته ناراحت کننده هست زلزله ترکیه. ولی اردوغان یه درس رو باد بگیر خدا قدرت ش از تو بیشتره
    • مسعود IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      تسلیت به مردم کشور ترکیه برای داغ عزیزان
    • سینا FR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      1 1
      پاسخ
      اینها همش کار خدا هست .خدا هشدار به ترکیه داده که سرجات بگیر بشین ظلم نکن
    • F IR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      3 0
      پاسخ
      روح جان باختگان شاد بازماند گان صبر بده، خدا کمک شو ن کنه.. آدم از دو دقیقه خودش خبر نداره..یه هشدار به ما پایتخت نشین ها هم هست زلزله از رگ گردن هم به ما نزدیکتر
    • ل IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      9 1
      پاسخ
      وقتی ایران زلزله امد آقای محبت جمالی نیا فرماندار سرپل بودند گفتن احتمال اینکه پس لرزه ها هم خطرآفرین باشند زیاده و ترکیه زلزله از یکی رسید صدتا . چون پس لرزه ها هم مثل زلزله اصلی خطرناکن و اقای محبت جمالی نیا از وقوع چندها پس لرزه شدید بعد زلزله اصلی ایران خبرداده بود
    • IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
      7 0
      پاسخ
      خدا به دادشون برسه وکل انسان ها هم کمک کنند تو این زلزله سخت و مهم

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