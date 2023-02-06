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کد مطلب 5701637
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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۱۸

امدادرسانی به زلزله‌زدگان و زیرآوارماندگان زلزله ترکیه

امدادرسانی به زلزله‌زدگان و زیرآوارماندگان زلزله ترکیه

بر اثر وقوع زلزله در ترکیه گروه های امدادی همچنان به دنبال کسانی هستند که زنده زیر آوار گیر افتاده اند.

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    نظرات

    • IR ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      3 0
      پاسخ
      من‌بنا‌هستم‌صفر‌تا‌صدم‌بلدم‌چطوری‌برم‌کمک

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