دریافت 19 MB کد مطلب 5701637 https://mehrnews.com/xZtHX ۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۱۸ کد مطلب 5701637 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۱۸ امدادرسانی به زلزلهزدگان و زیرآوارماندگان زلزله ترکیه بر اثر وقوع زلزله در ترکیه گروه های امدادی همچنان به دنبال کسانی هستند که زنده زیر آوار گیر افتاده اند. کپی شد مطالب مرتبط انفجار خط لوله گاز در ترکیه اشکهای بیامان یک خبرنگار حین اعلام خبر زلزله جدید ترکیه فیلمی پربازدید از نماز خواندن یک زن هنگام زلزله جدید ترکیه زلزله ۷.۷ ریشتری/ ۱۶۵۱ نفر در ترکیه و ۵۹۳ نفر در سوریه جان باختند+ فیلم و عکس زلزله ۵.۵ریشتری مرکز ترکیه را لرزاند تصاویری از خرابیها و خسارات شدید زلزله در ترکیه برچسبها زمین لرزه زلزله آواربرداری ترکیه ریزش ساختمان امداد رسانی
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