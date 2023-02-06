به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین روز از چهل و چهارمین سالگرد پیرروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، معاونین وزارتخانه، روسای فدراسیونهای ورزشی و ورزشکاران رشتههای مختلف با حضور در حرم امام خمینی (ره) با آرمانهای بنیانگذار انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.
صبح امروز صورت گرفت؛
تجدید میثاق جامعه ورزش با آرمان های بنیانگذار انقلاب اسلامی
وزیر ورزش و جوانان، روسای فدراسیون های ورزشی به همراه مدیران و معاونان بخش های مختلف ورزش با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره) با آرمان های بنیانگذار انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.
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