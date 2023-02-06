تجدید میثاق جامعه ورزش با آرمان های بنیانگذار انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین روز از چهل و چهارمین سالگرد پیرروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، معاونین وزارتخانه، روسای فدراسیون‌های ورزشی و ورزشکاران رشته‌های مختلف با حضور در حرم امام خمینی (ره) با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.