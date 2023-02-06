یک هزار و ۶۰ حلقه چاه غیرمجاز در خراسان رضوی مسدود شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا ممدوحی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد یک هزار و ۶۰ حلقه چاه غیرمجاز با حجم ۲۱ میلیون مترمکعب آب توسط امورها و ادارات آب شهرستان‌ها پر و مسلوب المنفعه شد.

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی بیان کرد: حجم صرفه جویی آب از طریق جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز از طریق نصب کنتور هوشمند به میزان ۱۳۵ میلیون مترمکعب بوده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۲۹۳ دستگاه کنتور هوشمند نصب و تعداد ۵۲۴ دستگاه کنتور هوشمند مانیتورینگ شده است.

ممدوحی با اشاره به پیاده سازی الگوی مدیریت مشارکتی آب، گفت: از ابتدای سال جاری یک تفاهم نامه مدیریت مشارکتی منعقد شده و تفاهم نامه در شهرستان‌های درگز و گناباد در مرحله انعقاد است.