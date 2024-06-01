عاطفه خادمی دبیر شورای فرهنگ عمومی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی گفت: مسأله خواندن بسیار موضوعیت دارد، شاید شورای فرهنگ عمومی به دلیل درگیری با فضای فرهنگ عمومی کشور، همیشه باید مراقبت کند از آنچیزی که عموم مردم با آن زیست می‌کنند. این همان سبک زندگی بوده و به نوعی مصداق مهمی از فرهنگ عمومی محسوب می‌شود.

وی افزود: در این نوع سبک زندگی مفهومی به نام «خواندن» برجسته می‌شود. یعنی باید به این نوع خواندن توجه شود که او چه چیزی را، چگونه و چطور می‌خواند. اینها پرسش‌هایی است که حول مفهوم خواندن مطرح و کاملاً به فضای فرهنگ عمومی مربوط می‌شود. در این نقطه چالش اساسی پیش می‌آید که آیا مصداق این خواندن کتاب با منبع موثق و مفید می‌شود یا نه؟ در فضای عمومی کشور این پرسش مطرح می‌شود و در شورای فرهنگ عمومی باید در خصوص آن پژوهش‌هایی را انجام دهیم.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در ادامه گفت: در شورای فرهنگ عمومی کشور باید بررسی‌های دقیق و عمیقی در خصوص مفهوم «خواندن» فضای عمومی جامعه داشته باشیم. در آن زمان شاید بتوانیم به یک مصوبه راهبردی برسیم.

خادمی گفت: چیزی که امروز در مفهوم خواندن، موضوعیت دارد این است که ما در چه موقعیتی هستیم و چگونه می‌توانیم این موقعیت را به خواندن برسانیم. گاهی خوانش کتاب به واسطه فضای مجازی و استفاده آحاد جامعه از ابزاری به نام موبایل است. در این شرایط همه درگیر خواندن هستند اما این خواندن با چه محتوا و مضمونی است. به منبع آن باید توجه کرد. باید ببینیم که چه تغییر و تحولی در حوزه خواندن در کشور مان اتفاق افتاده است و مردم عادت کرده اند چه چیزی را و با چه سبکی بخوانند. به نظرم «خواندن» در مفهوم عام‌تری مرتبط با فضای فرهنگ عمومی کشور است.

وی افزود: ما این رسالت این را داریم تا خواندن را به سمت و سوی مشخصی سوق بدهیم و آن را به سمت کتابخوانی راهبری کنیم. زیرا هر کتابی دارای منبع مشخصی است و می‌تواند مستندی باشد برای آنکه ساختار ذهنی افراد را به درستی و اصولی شکل دهد. این موضوع بسیار اهمیت دارد که یک جامعه عادت به خواندن کنند و مصداق آن کتاب باشد. در این شرایط دیگر آنها از خواندن‌های غیرمفید و غیرضروری که گاهاً منبع موثقی ندارند، فاصله می‌گیرند.برای مثال افراد در کانال‌ها و سایت‌های مختلف مطلبی را می‌خوانند که هیچ منبع موثقی ندارد و در نهایت علاوه بر آنکه وقت زیادی را برای آن صرف می‌کنند، ممکن است به واسطه آن اطلاعات دریافتی در مسیر نادرستی قرار بگیرند و هیچ آورده‌ای به معنای واقعی برای شأن نداشته باشد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: دغدغه ما در شورای فرهنگ عمومی، مسأله خواندن، کنکاش پیرامون خواندن و مشخص کردن وضعیت خواندن و امر خواندن در فرهنگ عمومی کشور و چگونگی سوق دادن آنها به سمت کتاب است. آن‌چه در عقبه تاریخی شورای فرهنگ عمومی وجود دارد، پرداختن به موضوعات مختلفی بود که در حوزه فرهنگ عمومی تعریف می‌شد. آنچیزی که دغدغه‌ام به عنوان دبیر فعلی شوراست و باید آن را دنبال کنم، ایجاد یک حوزه تمرکزی در موضوع فرهنگ عمومی است. از آنجا که فرهنگ عمومی بسیار متکثر است و مصادیق بی شماری را شامل می‌شود، اما این موضوع باید روشن شود که شورای فرهنگ عمومی باید در کدام نقطه بایستد که جای درستی باشد و در نهایت بتواند تمرکزی را ایجاد کند تا از پس این تمرکز، تغییرات مثبتی حاصل شود.

خادمی گفت: یکی از ظرفیت‌های شورای فرهنگ عمومی، مصوباتش است. این موضوع بسیار تأسف انگیز است که افراد در اولین پرسش جویا می‌شوند که این مصوبه هم انجام شد اما به چه نتیجه‌ای رسیدیم. در موضوع کتابخوانی هم مصوباتی انجام شد، اما چه نتایجی را دریافت کردیم. حتی در موضوعات مختلف مرتبط با حوزه فرهنگ عمومی هم چنین مباحثی را شاهد بودیم. بنابراین یکی از مواردی که نیاز دارد تا در فضای فرهنگ عمومی کشور باید به آن پردازیم، ایجاد یک تمرکز در یک حوزه موضوعی مبنایی و اساسی است. معتقدم تمرکز در موضوعاتی همچون هویت، انسجام ملی و انسجام اجتماعی به عنوان یک موضوع مبنایی در زیر شاخه‌هایش می‌توان موضوعات بی‌شماری یافت. امیدواریم بتوانیم در این بخش موفق شویم. ما روی موضوع هویت و زیرشاخه‌هایش تمرکز کردیم و تک تک آنها را مورد بررسی قرار دادیم. ما باید بتوانیم از ظرفیت شورای فرهنگ عمومی به عنوان یک ساختار بی نظیر، حول یک موضوع استفاده کنیم.

وی افزود: در صحن شورای فرهنگی عمومی ترکیبی از اعضای حقیقی و حقوقی حضور دارند که در مجموع می‌توانند امکاناتی را به میدان بیاورند و با تمرکز در یک حوزه مشخص اتفاقات بهتری را رقم بزنند. امیدواریم بتوانیم این امر را محقق کنیم.

سرپرست کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در پایان با اشاره به پیگیری ترویج فرهنگ حجاب در شورا گفت: مسأله حجاب در زیر شاخه‌های هویتی معنادار می‌شود و زمانی که از هویت صحبت می‌کنیم، یکی از مصادیق آن بروز و ظهورهای اجتماعی است و حجاب هم می‌تواند یکی از عناوین آن باشد. منتها راهبردها و اتخاذ تدابیر مناسب می‌تواند ما را به نتایج مشخص در حل مسأله و مواجه با این موضوع در فضای فرهنگ عمومی برساند. چنین راهبردهای مناسبی می‌تواند سبب تقویت رویکردهای ایجابی مان شود و در نهایت با یک رویکرد قوی فرهنگی می‌توان به مسأله ورود کنیم.