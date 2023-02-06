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کد مطلب 5702104
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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۵:۵۵

لحظه تخریب خانه‌ای بر اثر زلزله در شانلی اورفا

لحظه تخریب خانه‌ای بر اثر زلزله در شانلی اورفا

مرکز زلزله‌نگاری اروپا شدت زلزله جدید ترکیه را ۷.۵ ریشتر اعلام کرده است.

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    نظرات

    • مهندس امیر حسین...... چابهاری IR ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      1 5
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      خدا بعشون رحم کند اما این رو در خدمت شماها عزیزان وملت های کشورهای اسلامی باجرعت عرض میکنم کسی آزادی وبدون پوشش حجاب وعفاف و عین پسرها زندگی کنه عذاب الهی دامن گیر شدید اون منطقه خواهد شد یکی از عواغب همین هست که در ترکیه اتفاق افتاد که پسران ودختران ترکیه ایران مارو هم با این ویدئوها بعم زدند
    • IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      1 0
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      خدا کمک هممون باشه
    • علی US ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      3 0
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      عرض تسلیت دارم برای مردم داغ دیده ترکیه برای آنها از پروردگار بزرگ صبر و طاقت آرزومندم و مارا در غم خود شریک بدانند
    • مرتضی IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      10 0
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      مقصر اصلی دولت ها هستن که به هر نادانی مجوز ساخت میدهد الگوی همه دولت ها کشور ژاپن باید باشند ساختمان ضد زلزله میسازن

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