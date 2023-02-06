دریافت 15 MB کد مطلب 5702104 https://mehrnews.com/xZtTv ۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۵:۵۵ کد مطلب 5702104 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۵:۵۵ لحظه تخریب خانهای بر اثر زلزله در شانلی اورفا مرکز زلزلهنگاری اروپا شدت زلزله جدید ترکیه را ۷.۵ ریشتر اعلام کرده است. کپی شد مطالب مرتبط تعطیلی ورزش ترکیه تا اطلاع ثانوی پس از زلزلههای مرگبار لحظه وقوع زمینلرزه جدید در ترکیه هنگام پخش زنده تلویزیونی واکنش دیرهنگام «بایدن» به زلزله شدید امروز در ترکیه و سوریه محقق هلندی ۳روز قبل زلزله مرگبار ترکیه را پیشبینی کرده بود! آمار جدید قربانیان زلزله ترکیه از زبان اردوغان/۹۱۲ نفر جان باختند برچسبها زمین لرزه زلزله ترکیه زلزله ترکیه
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