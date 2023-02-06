به گزارش خبرنگار مهر، وقوع زلزله‌های مهیب در جنوب ترکیه و ادامه پس لرزه‌های شدید آن در بسیاری از شهرهای این کشور کشته و خمی های زیادی را برای این کشور به همراه داشته است.

طبق اعلام رسانه TRT، وزیر ورزش ترکیه در اعلامی رسمی تمامی فعالیت‌های ورزشی این کشور را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در آورد.

«محمد مرحم کاسپ اوغلو» وزیر ورزش و جوانان با اعلام این خبر عنوان کرد: «تمام سازمان‌های ورزشی ملی که قرار است در کشورمان برگزار شود تا اطلاعیه بعدی به حالت تعلیق درآمده است و همه نیاز است با یکدیگر هماهنگ شویم.»