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کد مطلب 5702062
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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۲۷

لحظه وقوع زمین‌لرزه جدید در ترکیه هنگام پخش زنده تلویزیونی

لحظه وقوع زمین‌لرزه جدید در ترکیه هنگام پخش زنده تلویزیونی

مرکز لرزه‌نگاری اروپا، شدت این زمین‌لرزه را ۷.۵ ریشتر و محل آن‌را مناطق مرکزی ترکیه اعلام کرده است.

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    نظرات

    • جمشید IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      7 8
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      الله اکبر... ترکیه همان کشوری است که.. سوریه را با ارسال تروریست و سلاح .. ویران کرد..حال این انتقام و آه خون بی گناهان است...که گریبان جنگ افروزان را گرفت... الله اکبر
      • ایرانی IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
        6 1
        واقعا" در چه عالمی بسر می بری و به کدام دین و مذهب هستی که کشته شدن و رنج و عذاب زن و مرد و بچه بی گناه اینقدر به وجدت آورده.همان خدائی که در الله و اکبر نام بردی به کمر ناپاک و منحوس تو و هم مسلکان تو بزنه انشاالله
    • IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      4 0
      پاسخ
      یاحسین یاحسین یاحسین
    • IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 2
      پاسخ
      ساعت دقیق وقوع زلزله اعلام نشد.
    • IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 3
      پاسخ
      ساعت دقیق وقوع زلزله اعلام نشد.
    • محمودزاده IR ۱۹:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      از وقتی که اردوغان در ترکیه به قدرت رسید ملت ترکیه روی خوشی ندیدن
    • حسن AE ۱۹:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      6 0
      پاسخ
      خداوندآ خودت به دادشان برس از دست بند غیراز کمک مالی چیزی برنمی‌آید،امیدوارم به بازماندگان کمک کنی،دراین سرمای شدید
    • IR ۱۹:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      4 1
      پاسخ
      خدایا رحم کن
    • سام IR ۲۰:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 5
      پاسخ
      که سه روز قبلش پیش بینی کردید، ارواح باباتون، چرا اروپایی ها به یکباره همه کار کنان سفارتخانه هایشان را از ترکیه حارج کردند، ویک روز بعدش زلزله ایجاد کردید.
    • سوسن بیگلری IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      5 1
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      خدایا دراین ایام وروزهای سخت به داد مردم بی پناه وببگناه برس خودت لطف کن وبه اعمال ما نگاه نکن هرچند کفر دنیارو برداشته و بشر دست از جنایت نمی کشه
    • IR ۲۳:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      10 1
      پاسخ
      با نهایت تأسف زلزله مهیب ترکیه را به ملت ترکیه و جانباختگان آن تسلیت میگویم.
    • IR ۲۳:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      2 2
      پاسخ
      کاش اردوغانم رفته بود زیر گل
    • شهرام AE ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      19 5
      پاسخ
      خدا به همه رحم کنه
    • IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      9 2
      پاسخ
      ای کاش از مردم ایران تو شهرستان خوی. این قدر پوشش بدید چرا آخه مردم خودم حمایت نمی‌کنید چقدر باید بی غیرت باشید
    • رضا آذرخش IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      7 1
      پاسخ
      سلام ابراز همدردی رادارم
    • IR ۰۱:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      7 1
      پاسخ
      باشنیدنه این خبر خیلی متاسف شدم واقعا تسلیت میگم به مردم عزیز ترکیه وامیدوارم خداوند به بازماندگان عزیز م صبر بده 🖤🖤🖤😭😭🥱
    • فرزند ایران IR ۰۱:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      2 2
      پاسخ
      خدا صبر بده امیدواریم مصدومان شفای عاجل پیداکنن . دولت و ملت ایران از هرگونه کمک دریغ نمیکنن .سگهای زنده یاب ماشین آلات آواربرداری دارو و تیم پزشکی و برپایی بیمارستان صحرایی از طرف جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها میتونه تو این شرایط اسفبار خیلی دلگرم کننده و موثر باشه همچنین برپایی چادر و کانکس
    • IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      6 1
      پاسخ
      دردناکه ... ولی ای کاش زمین زیر پای مردم ترکیه و جاهای دیگه دنیا که زلزله میشه، زبون داشت و علت این همه ویران گری ظالمانه را بیان می کرد.
    • روف احمدی IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      3 0
      پاسخ
      خداوند براشون صبر بده‌
    • طلعت IR ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      4 1
      پاسخ
      علتش دزدی و نادانی عوامل ساخت بنا هاست
    • LT ۲۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      خدایا خودت کمک حالشان باش 😭😭😭🖤🖤🖤
    • IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      2 1
      پاسخ
      خدایا رحم کن
    • نیما زند IR ۰۵:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
      3 0
      پاسخ
      سلام برادران پس این چی بود تو خود سوریه هم اومد، سیاسی می کنید عوض همدردی کردن ، یک روز هم ممکن است ما گرفتار شویم آنوقت درست است بگویند به خاطر ....... ، انسانیت شرط اول انسان بودن است.

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