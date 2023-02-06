دریافت 15 MB کد مطلب 5702062 https://mehrnews.com/xZtSD ۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۲۷ کد مطلب 5702062 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۲۷ لحظه وقوع زمینلرزه جدید در ترکیه هنگام پخش زنده تلویزیونی مرکز لرزهنگاری اروپا، شدت این زمینلرزه را ۷.۵ ریشتر و محل آنرا مناطق مرکزی ترکیه اعلام کرده است. کپی شد مطالب مرتبط محقق هلندی ۳روز قبل زلزله مرگبار ترکیه را پیشبینی کرده بود! لحظه پیداشدن دو کودک خردسال از زیر آوار در قهرمان ماراش ترکیه ابراز همدردی عربستان با سوریه و ترکیه به سبب زلزله ویرانگر لحظه تخریب خانهای بر اثر زلزله در شانلی اورفا اردوغان: امیدواریم زلزله را با کمترین تلفات پشت سر بگذاریم زلزله ۷.۷ ریشتری/ ۱۶۵۱ نفر در ترکیه و ۵۹۳ نفر در سوریه جان باختند+ فیلم و عکس وضعیت حرم حضرت زینب حین وقوع زلزله/ زائران در سلامتی کامل+ فیلم زمین لرزه بسیار بزرگ با بیش از ۷ریشتر ترکیه را لرزاند برچسبها زلزله ترکیه زلزله ترکیه زمین لرزه
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