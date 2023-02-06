به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیاتودی، فرانک هوگربیتس، محقق هلندی روز سوم فوریه (۱۴ بهمن) یعنی سه روز پیش از وقوع زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه، پیش‌بینی کرده بود که زلزله‌ای با قدرت بیش از ۷.۵ ریشتر این مناطق را خواهد لرزاند!

زلزله ۷.۷ ریشتری بامداد امروز (دوشنبه) در ترکیه و سوریه تاکنون به کشته شدن بیش از ۶۰۰ نفر منجر شده است. اما آیا کسی پیش از وقوع این زلزله آن را پیش‌بینی کرده بود؟ پاسخ مثبت است البته اگر توئیتر را مرجع بدانیم!

هوگربیتس، محقق هلندی فعال در حوزه مطالعات ژئومتری منظومه شمسی(SSGEOS) که فعالیت‌های ژئوفیزیک را بررسی می‌کند، سه روز قبل پیش‌بینی کرده بود که «دیر یا زود زمین‌لرزه‌ای با قدرت ۷.۵ ریشتر در مناطق جنوب و مرکز ترکیه، اردن، سوریه و لبنان به وقوع خواهد پیوست.» با این حال، برخی کاربران توییتری او را «دانشمند دروغین» خوانده و پیش‌بینی‌های قبلی وی را زیر سوال بردند.

یکی از کاربران در واکنش به این پیش‌بینی نوشته بود: زمین‌شناسان معمولاً مطالعات او را گمراه‌کننده و غیرعلمی دانسته و آن را رد کرده و استدلال‌شان هم این است که هیچ روش دقیقی برای پیش‌بینی زلزله وجود ندارد.

هوگربیتس پس از وقوع این زمین‌لرزه، فعالیت توییتری خود را افزایش داده و می‌گوید که زلزله‌های قوی‌تر هم در راه است. او در توییتی نوشت: پس‌لرزه‌ها تا مدتی در این منطقه ادامه خواهد داشت و عمدتاً بزرگی آن ۴ تا ۵ ریشتر خواهد بود اما پس‌لرزه‌ای قوی‌تر هم محتمل است.