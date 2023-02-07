فرایند جذب هیات علمی در دانشگاه تسریع می شود

دکتر محمد خلج امیرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حل مشکل مدت ماندگاری پروندههای جذب اعضای هیأت علمی در دانشگاهها گفت: برای حل مشکل مدت ماندگاری پروندههای جذب اعضای هیأت علمی در دانشگاهها یک ابتکاری داشته ایم.
وی با بیان اینکه جذب اساتید در دانشگاهها دو محور دارد، گفت: جذب اساتید تحت عنوان سرعت و دقت دو محور دارد، در بحث زمان جذب برای اساتید واقعاً مشکل داریم علت آن نیز این است که به لحاظ اجرایی، جذب اساتید دارای سه ضلع است که یک ضلع آن دانشگاه، یک ضلع دیگر آن مرکز جذب، و ضلع سوم آناستعلامات و تحقیقات هستند، تقریباً میتوان گفت این سه ضلع از هم مستقل هستند.
رئیس مرکز جذب وزارت علوم گفت: بنابراین طبق بررسیهایی که ما انجام دادیم، مشخص شد یک گلوگاه اصلی در بحث سرعت در دانشگاهها، این است که دانشگاهها منتظر استعلام و تحقیق میشوند. ولی به دلیل آنکه این موضوع حالت مانع عمل میکنند دانشگاهها حتماً منتظر آن میمانند.
وی ادامه داد: برای همین ما در مرکز جذب وزارت علوم جدولی را طراحی کرده و به این نتیجه رسیدیم که ما استعلامها را به سمت مرکز جذب سوق دهیم و وظیفه اصلی و پایش بحث استعلامها در مرکز جذب صورت گیرد. از این طریق دانشگاهها از این بحث آزاد شده و با فراغ بال از روز اول که فراخوان انجام میشود، به غربالگری، توانمندی علمی و صلاحیت عمومی پرداخته و سپس هیأت اجرایی جواب را برای مرکز جذب ارسال میکند. در مرحله بعد بحثهای نظارت، استعلام و تحقیقات انجام میشود و کار دانشگاهها سرعت میگیرد، بنابراین تلاش ما این است که این قسمت را فعالتر کنیم تا زودتر جواب بگیریم.
وی ادامه داد: بدین وسیله هر ماندگاری که در دانشگاهها صورت گیرد مربوط به تدابیر خود دانشگاهها بوده و به خارج از دانشگاه مرتبط نخواهد بود.
امیرحسینی گفت: ما نیز از دانشگاهها درخواست کرده ایم طوری برنامه ریزی کنند که طبق جدولی که به آنها ارائه شده، فراخوانهای سال ۱۴۰۰ و اردیبهشت سال ۱۴۰۱ را تا آخر تابستان سال آینده جمع بندی و نهایی کنند.
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