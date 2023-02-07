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۱۸ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۴۴

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

فرایند جذب هیات علمی در دانشگاه تسریع می شود

فرایند جذب هیات علمی در دانشگاه تسریع می شود

رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم از ابتکار و برنامه این مرکز برای حل مشکل مدت ماندگاری پرونده های جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه ها خبر داد.

دکتر محمد خلج امیرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حل مشکل مدت ماندگاری پرونده‌های جذب اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌ها گفت: برای حل مشکل مدت ماندگاری پرونده‌های جذب اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌ها یک ابتکاری داشته ایم.

وی با بیان اینکه جذب اساتید در دانشگاه‌ها دو محور دارد، گفت: جذب اساتید تحت عنوان سرعت و دقت دو محور دارد، در بحث زمان جذب برای اساتید واقعاً مشکل داریم علت آن نیز این است که به لحاظ اجرایی، جذب اساتید دارای سه ضلع است که یک ضلع آن دانشگاه، یک ضلع دیگر آن مرکز جذب، و ضلع سوم آناستعلامات و تحقیقات هستند، تقریباً می‌توان گفت این سه ضلع از هم مستقل هستند.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم گفت: بنابراین طبق بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، مشخص شد یک گلوگاه اصلی در بحث سرعت در دانشگاه‌ها، این است که دانشگاه‌ها منتظر استعلام و تحقیق می‌شوند. ولی به دلیل آنکه این موضوع حالت مانع عمل می‌کنند دانشگاه‌ها حتماً منتظر آن می‌مانند.

وی ادامه داد: برای همین ما در مرکز جذب وزارت علوم جدولی را طراحی کرده و به این نتیجه رسیدیم که ما استعلام‌ها را به سمت مرکز جذب سوق دهیم و وظیفه اصلی و پایش بحث استعلام‌ها در مرکز جذب صورت گیرد. از این طریق دانشگاه‌ها از این بحث آزاد شده و با فراغ بال از روز اول که فراخوان انجام می‌شود، به غربالگری، توانمندی علمی و صلاحیت عمومی پرداخته و سپس هیأت اجرایی جواب را برای مرکز جذب ارسال می‌کند. در مرحله بعد بحث‌های نظارت، استعلام و تحقیقات انجام می‌شود و کار دانشگاه‌ها سرعت می‌گیرد، بنابراین تلاش ما این است که این قسمت را فعال‌تر کنیم تا زودتر جواب بگیریم.

وی ادامه داد: بدین وسیله هر ماندگاری که در دانشگاه‌ها صورت گیرد مربوط به تدابیر خود دانشگاه‌ها بوده و به خارج از دانشگاه مرتبط نخواهد بود.

امیرحسینی گفت: ما نیز از دانشگاه‌ها درخواست کرده ایم طوری برنامه ریزی کنند که طبق جدولی که به آنها ارائه شده، فراخوان‌های سال ۱۴۰۰ و اردیبهشت سال ۱۴۰۱ را تا آخر تابستان سال آینده جمع بندی و نهایی کنند.

کد مطلب 5702275
زهرا سیفی

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    نظرات

    • دکتر IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      10 0
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      سیستمی که تمام برمبنای پارتی و داشتن ارتباطات هست و هیچ بحث علمی درنظر گرفته نمی شود چه نیازی به این استعلامات و مصاحبه است، همان بهتر که هرکسی که ارتباطات قوی تر دارد جذب شود نه علم بیشتر!!!!
    • علیرضاپاک نژاد IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      2 0
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      ایکاش بفکر تسریع آن جذب هایی باشید که حدود ده سال است علیرغم لیاقت افراد با شرکت در فراخوان ها ، وزارت علوم بخاطر کم‌ کاری در سامانه hes از پذیرش اساتید در مراکز غیر دولتی ( غیر انتفاعی) طفره رفته و این ستم جبران ناپذیر سبب افزایش سن اساتید و پشت درب هیات علمی ایستادن پیرو قوانین جدید مانده‌اند .
    • دکتر IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      9 1
      پاسخ
      تاکی باید شاهد رانت وروابط پارتی بازی در جذب باشیم ،شما اگر خدا و پیغمبر اسلام را می شناسید دست بردارید از این پارتی بازی،مطمینم در همین دنیا چوب ظلم در حق امثال من را می خورید،
    • اسد IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      0 0
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      چرا تاخیر . یکی از دلایل اصلی تخلفات تاخیر در اعلام اسامی پذیرفته شدگان است.
    • حسین IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      2 0
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      خود مرکز جذب وزارت به بهانه زیاد بودن پرونده ها، کاری که کلا یک ساعت بیشتر وقت نمیخواد رو بالای سه ماه طول میده انوقت میخاد کار دیگه هم انجام بده؟!؟!
    • ترکاشوند IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      2 0
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      وزارت علوم حتی کد استخدامی برای نیروهای جذب شده نمیزند. ضلع چهارم فراموش شد.
    • نعمتی زاده IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      0 0
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      دانشگاه آزاد که اصلا حساب . کتاب نداره. اگر بازرسی کل کشور ورود کنه اونوقت تخلفات در جذب دوستان و رفقا و سفارش شدگان افشا خواهد شد
      • IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
        0 0
        سازمان ملل هم نمیتونه بر دانشگاه آزاد ایران نظارت کند!
      • F US ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
        1 0
        دانشگاه دولتی هم دست کمی از آزاد ندارد. مبنای جذب فقط رابطه هست . به خود بنده گفتند صلاح ندیدیم شما را دعوت به مصاحبه کنیم . بعد دوستان با رزومه افتضاح مصاحبه شدند. تاسف انگیزه برای جامعه علمی دانشگاهی
    • بانو IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
      2 0
      پاسخ
      با هزار مشقت و سختی تحصیلات رو به پایان رساندیم که به اینجا برسیم؟ حداقل این نمایش هارو راه نندازین که بیشتر از این حس حقارت بهمون دست نده

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