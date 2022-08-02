روند رسیدگی به پرونده های متقاضیان جذب هیات علمی

محمد خلج امیرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأخیر در بررسی پرونده‌های جذب اعضای هیأت علمی توضیح داد و گفت: فرایند جذب هیأت علمی، سه مرحله را طی می‌کند، یک بخش مهم آن در داخل دانشگاه‌ها بوده و بخش‌های دیگر آن مربوط به استعلامات و خود مرکز جذب اعضای هیأت علمی است.

وی با بیان اینکه هرکدام از این مراحل سه گانه لازم، ضروری و زمان بر هستند افزود: بر اساس آماری که استخراج کرده‌ایم، و آنچه که به مرکز جذب مرتبط می‌شود، متوسط ماندگاری پرونده‌ها در این مرکز، حدود ۳ ماه است، ممکن است بررسی پرونده‌ای یک الی یک ماه و نیم زمان به خود اختصاص دهد و یا ممکن است حدود ۴ ماه زمان به خود اختصاص دهد، علت آن نیز این است که ما در مرکز با انبوهی از پرونده‌ها مواجه هستیم.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم افزود: در فراخوان اخیر جذب، ۱۷ هزار نفر متقاضی ثبت نام کردند هر متقاضی ۳ دانشگاه را انتخاب کرده است که می‌شود حدود ۵۱ هزار، که بعد از غربالگری در دانشگاه‌ها فرض کنید می‌شود حدود ۳ هزار پرونده، در سال نیز دو فراخوان برگزار می‌شود، بنابراین در سال حدود ۶ هزار پرونده وارد مرکز می‌شود و بررسی آن واقعاً زمان بر است.

وی ادامه داد: کارشناسان مرکز جذب تمام وقت کار می‌کنند، خیلی مواقع حتی روزهای تعطیل نیز در مرکز حاضر می‌شوند، حتی در تعطیلات آلودگی هوا هم کارشناسان مرکز جذب برای بررسی پرونده‌ها در مرکز حضور داشتند.

معاون وزیر علوم افزود: بنابراین حدود ۳ ماه از زمان بررسی پرونده‌های متقاضیان مربوط به مرکز جذب طول می‌کشد، علی رغم اینکه افراد زیادی مشغول به کار بوده و به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند؛ نتوانستیم زمان آن را کاهش دهیم که البته با حجم پرونده‌هایی که مواجه هستیم، زمان مذکور منطقی است.

وی ادامه داد: استعلامات نیز به طور متوسط حدود ۳ الی ۴ ماه زمان به خود اختصاص می‌دهد، اما ماندگاری اصلی پرونده‌ها در دانشگاه‌ها است، به طور متوسط ماندگاری پرونده‌های جذب در دانشگاه‌ها حدود یکسال زمان می‌برد، به عنوان مثال فراخوان اخیر به تازگی تمام شده است، آیا دانشگاه‌ها از همان فردای آن کار را شروع می‌کنند؟ خیر، شروع بررسی پرونده‌ها، یک تا ۳ ماه زمان می‌برد در حالی که دانشگاه‌ها باید از فردای پایان فراخوان کار را شروع کرده و جلسات کارگروه‌های علمی و عمومی را سریع تشکیل داده و به صورت شبانه روزی کار کنند.

وی افزود: با دو ساعت تشکیل جلسه دادن در روز و مصاحبه با ۵ نفر کار به جایی نمی‌رسد، باید یک تا دو روز در طول هفته کارگروه علمی و عمومی را تشکیل داده و یک تا دو رشته را در هفته نهایی کنند، باید این کار به صورت فشرده، جهادی و سریع انجام شود اگر این گونه کار شود، آن ماندگاری اصلی که مربوط به دانشگاه‌ها است می‌تواند کاهش یابد. و الا ماندگاری پرونده‌ها در مرکز جذب نهایت حدود ۳ الی ۴ ماه بیشتر نیست.

وی در پاسخ به این سوال که برنامه مرکز جذب برای برخورد با دانشگاه‌هایی که در موعد مقرر نسبت به تعیین تکلیف پروندها اقدام نمی‌کنند چیست، گفت: در فراخوان‌های قبلی تاکید کرده‌ایم که اعلام نیاز دانشگاه‌ها به رشته‌ها در فراخوان بعدی منوط به این است که ۶۰ تا ۷۰ درصد پرونده‌های قبلی جذب توسط دانشگاه‌ها تعیین تکلیف شده باشد.

معاون وزیر علوم تاکید کرد: همه مسئولان در مرکز جذب وزارت علوم، دانشگاه‌ها و استعلامات باید با نهایت ظرفیت دراین خصوص کار کنیم، ولی آنچه مهم است، دانشگاه‌ها هستند که باید یک برنامه ریزی فشرده و جهادی داشته باشند و در هر فراخوانی، رئیس دانشگاه به هیأت اجرای، صلاحیت عمومی صلاحیت علمی تکلیف کند که به عنوان مثال طی یک تا دو ماه پرونده‌ها را جمع بندی کنند.

دانشگاه‌ها برای جذب اصلاً نباید تعطیلات بشناسند و برای جذب تعطیلات نباید، معنی داشته باشد.

محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره گلایه اساتید از تأخیر در بررسی پرونده‌های جذب گفت: انتقاد اساتید به جا است و سعی می‌کنیم که این فرایند را کوتاه کنیم.

به گزارش مهر، برخی از اساتید در تماس با خبرگزاری مهر از روند طولانی شدن بررسی پروندهای جذب در برخی از دانشگاه‌ها و مرکز جذب گلایه داشتند یکی از این اساتید عنوان کرد: از استقرار دولت جدید و تیم مدیریتی جدید در مرکز جذب وزارت علوم زمان زیادی می‌گذرد ولی همچنان اتفاق خاصی برای جذب و بررسی روند پرونده‌های جذب و تبدیل وضعیت متقاضیان هیأت علمی رخ نداده است. بسیاری از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها

هنوز اعضای هیأت اجرایی جذب خود را تعیین نکرده‌اند و هیچ جلسه جذبی طی ماه‌های اخیر برگزار نشده است و این فرایند زمان بر مشکلات عدیده ای را برای متقاضیان ایجاد کرده است و هیچ نظارتی هم بر روند اقدامات صورت نمی‌گیرد.