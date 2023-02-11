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کد مطلب 5706310
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۲۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۰۹

خروش پرفروغ مردم خوزستان در یوم الله ۲۲ بهمن

خروش پرفروغ مردم خوزستان در یوم الله ۲۲ بهمن

راهپیمایی ۲۲ بهمن مردم در شهرهای مختلف استان خوزستان در حال برگزاری است.

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