دریافت 15 MB کد مطلب 5706310 https://mehrnews.com/xZwFk ۲۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۰۹ کد مطلب 5706310 فیلم استان ها فیلم استان ها ۲۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۰۹ خروش پرفروغ مردم خوزستان در یوم الله ۲۲ بهمن راهپیمایی ۲۲ بهمن مردم در شهرهای مختلف استان خوزستان در حال برگزاری است. کپی شد مطالب مرتبط انقلاب ۵۷ مردمیترین انقلاب جهان است پیام قاطع از خیابانهای اهواز به استکبار جهانی/پای انقلابمان هستیم ملت ایران با نمایش وحدت کلمه جبهه استکبار را مبهوت خواهد کرد مردم پای انقلاب ایستادهاند/ آیندهای درخشان پیش روی ملت است برچسبها خوزستان اهواز خرمشهر راهپیمایی 22 بهمن ایران استوار 22 بهمن
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