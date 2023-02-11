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۲۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۵۵

مهر گزارش می‌دهد؛

حماسه ۲۲ بهمن در شهرستان فریدن

حماسه ۲۲ بهمن در شهرستان فریدن

فریدن - مردم همیشه در صحنه و انقلابی شهرستان فریدن یک بار دیگر به میدان آمدند و با مشت‌های گره کرده فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر منافق سر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم همیشه در صحنه و انقلابی شهرستان فریدن همگام با مردم کشورمان، در ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ یک بار دیگر به میدان آمدند و با مشت‌های گره کرده فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ منافق سر دادند و با آرمان‌های انقلاب تجدید بیعت کردند.

حماسه ۲۲ بهمن در شهرستان فریدن

زنان نیز همراه با کودکان خردسال خود در این راهپیمایی با حجاب فاطمی و با سر دادن شعارهایی با آرمان‌های شهدا و امام راحل تجدید بیعت کردند.

امروز روز خاطره سازی برای تمام مردم بود، در بین جمعیت زوج جوانی که جشن آغاز زندگیشان با جشن روز انقلاب همزمان شده بود با ماشین آراسته به گل و پرچم ایران اسلامی به چشم می‌خورد که در این روز جشن عروسی خود را به جشن پیروزی انقلاب پیوند زدند.

حماسه ۲۲ بهمن در شهرستان فریدن

امروز روز حماسه و مظهر قدرت مردم شهرستان بود که حکم عید غدیر را برای مردم داشت زیرا در این روز بود که نعمت ولایت برای ملت ایران تحقق یافت و طعم آزادی و پیروزی را چشیدند.

حماسه ۲۲ بهمن در شهرستان فریدن

راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در فریدن با حضور گسترده اقشار مردم نماد وحدت و یکپارچگی مردم بود که همیشه پا به پای انقلاب در تمام صحنه‌ها حاضر می‌شوند و با حضور خود مشت محکمی بر دهان دشمنان، منافقین و یاوه گویان می‌زنند.

حماسه ۲۲ بهمن در شهرستان فریدن

حماسه ۲۲ بهمن در شهرستان فریدن

حماسه ۲۲ بهمن در شهرستان فریدن

حماسه ۲۲ بهمن در شهرستان فریدن

حماسه ۲۲ بهمن در شهرستان فریدن

کد مطلب 5706535

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    نظرات

    • داود. IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۲
      0 2
      پاسخ
      سلام. مردم شریف فریدن در حمایت از اسلام و انقلاب و ایران اسلامی همیشه پیش قراول بوده و هستند اما در اختصاص امکانات در آخرین رتبه هستند. ....

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