به گزارش خبرنگار مهر، یعقوبعلی نظری صبح یکشنبه در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خراسان رضوی اظهار کرد: برای سال آینده باید حرکت رو به جلو داشته باشیم چنان که امروز با همه گرفتاریهای مختلف توانستهایم، جریان و آهنگ اقتصادی استان را با دید بهتری دنبال کنیم و در سال آینده باید توان تکمیل زنجیرههای تحولی استان دنبال شود و به نتیجه برسد.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی باید بتواند به واسطه مشکلات انباشته شده از گذشته به گونهای عمل کند که منجر به وقوع بحران نشود و لازم است از نظر کارکردی، مشکلات هر بخش توسط تشکلها و انجمنهای همان بخش مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر مرتفع نشد در ستاد تسهیل مطرح شود تا جریان عادی سازی امور به معنی سپردن کار مردم به خود مردم به درستی صورت پذیرد.
وی گفت: مشکلات، طبیعی است و اگر از ظرفیتها در سطح جامعه، کشور و استان استفاده نشود آن ظرفیتها غیر فعال شده و از میان میرود و یکی از اینها استفاده از ظرفیت و فرایند ریش سفیدان در امور است.
نظری افزود: تشکیل جلسات نباید برای بیان گزارش کار باشد بلکه باید مشکلات مردم حل شود و کار مردم معطل نماند و از این منظر، احیای هر کارگاه تولیدی دارای اهمیت است و نباید حتی یک مصوبه ستاد تسهیل بر زمین بماند و مدیران باید پیگیر اجرا، برای به نتیجه رسیدن مصوبات باشند.
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: از مدیران در ستاد رفع موانع تولید و تسهیل انتظار میرود با موضوعها و مسائل، عادی برخورد نکنند و عواقب تصمیمی که گرفته میشود را پذیرا باشند و مدیریت کنند تا مشکلات موجود کاهش پیدا کند.
وی گفت: هر چه قدر همه مسائل و ضوابط درست باشد مشکل در حین اجرا وجود دارد و اشراف و اطلاعات بر آن بسیار مهم است و باید کنترل و مدیریت شود.
نظری افزود: مصوبات این کارگروه لازم الاجراست و همه مدیران باید تلاش کنند تا مصوبات به اجرا برسد زیرا همه ظرفیتهای حقیقی و حقوقی استان در این نشست پای کار آمده است.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: برخی مشکلات صنایع استان را خود تشکلها و انجمنها میتوانند حل کنند و این موضوع در قالب مسؤولیت اجتماعی آن صنف و صنعت امکان پذیر است از این رو ظرفیتها و فرایند ها باید بازنگری شود تا امکان استفاده از ظرفیت مردمی ممکن شود.
وی گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به جای پرداختن به حل مشکل پرونده یک مجتمع صنعتی باید به سمتی برود که مشکل جریان تولید یک صنعت و تخصص را در قسمتهای مختلف حل کند تا امکان جریان سازی وجود داشته باشد.
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