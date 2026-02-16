همایش زکات در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر بعد از ظهر دوشنبه در این همایش اظهار کرد: در سال جاری تعهد استان بوشهر در زمینه جذب زکات ۲۲۲ میلیارد تومان بوده است که تاکنون ۹۵ درصد برنامه ما محقق شده است.

فرید محبی با اشاره به جذب ۲۱۲ میلیارد تومان زکات در استان طی سال جاری اضافه کرد: به نسبت تعهد ۱۰ ماه شاهد تحقق ۱۱۳ درصدی برنامه ها هستیم.

وی با اشاره به موارد مصرف زکات اضافه کرد: ۲۶۷ مورد کمک به تعمیر و احداث مسکن مددجویان، کمک به درمان ۳۲۴ بیمار، تأمین ۳۷ سری جهیزیه، پرداخت هزینه تحصیلی برای یک‌هزار و ۳۵۸ نفر و کمک معیشتی به ۳۵ هزار خانوار انجام شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به ادارات برتر در جذب زکات گفت: ادارات گناوه، اهرم و دلوار به ترتیب با تحقق ۱۴۴ درصد، ۱۳۰ درصد و ۱۲۱ درصد سه اداره برتر استان در این حوزه بوده‌اند، همچنین ادارات دیلم، کنگان، سعدآباد، احرم، بوشهر و شبانکاره نیز در زمره ادارات موفق قرار دارند که مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

توزیع متوازن جذب زکات

وی با بیان اینکه یکی از شاخص‌های مهم مورد توجه مرکز، میزان زکات واریزی مستقیم به حساب امداد است، افزود: تعهد سالانه استان در این بخش ۴۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده که در ده‌ماهه سال جاری ۴۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محقق شده و معادل ۹۱ درصد تحقق یافته است.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر ادامه داد: در ده‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، جذب زکات توسط مراکز نیکوکاری ۲۱ درصد رشد داشته است. همچنین در جذب زکات واجب ۹ درصد، زکات مستحبی ۴۳ درصد، کفارات ۳۴ درصد و واریز مستقیم به حساب امداد ۳۳ درصد رشد ثبت شده است.

محبی خاطرنشان کرد: در تعامل با مؤسسات خیریه برای جذب و هزینه‌کرد زکات نیز ۸۴ درصد رشد منابع داشته‌ایم و در مجموع عملکرد استان در این شاخص‌ها نسبت به سال گذشته ۴۴ درصد رشد نشان می‌دهد.

در پایان از تلاش‌های کارگزاران فعال حوزه زکات در سطح استان تجلیل به عمل آمد.