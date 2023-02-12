دریافت 14 MB کد مطلب 5707605 https://mehrnews.com/xZxbL ۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۸:۳۶ کد مطلب 5707605 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۸:۳۶ تخریب عجیب یک جاده روستایی بعد از زلزله ترکیه یک جاده روستایی بعد از زلزله ترکیه در شهر قهرمان مرعش به طور کامل تخریب شد. کپی شد مطالب مرتبط سومین محموله اقلام امدادی و کمکهای بشردوستانه هلالاحمر ایران در راه ترکیه زلزله ترکیه؛ دولت حکم بازداشت ۱۳۰ نفر را صادر کرد شکستن سدی در سوریه و فرار ساکنان+ تصاویر بازگشایی فرودگاه هاتای/آمادگی ترکیه برای تسهیل ارسال کمک به سوریه دیدار سردار قاآنی با استاندار لاذقیه سوریه تصاویرهوایی از خسارات زلزله در بخش هاتای ترکیه برچسبها زلزله ترکیه زلزله زمین لرزه راه روستایی
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