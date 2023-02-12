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کد مطلب 5707605
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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۸:۳۶

تخریب عجیب یک جاده روستایی بعد از زلزله ترکیه

تخریب عجیب یک جاده روستایی بعد از زلزله ترکیه

یک جاده روستایی بعد از زلزله ترکیه در شهر قهرمان مرعش به طور کامل تخریب شد.

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