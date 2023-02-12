  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۲۲

دیدار سردار قاآنی با استاندار لاذقیه سوریه

دیدار سردار قاآنی با استاندار لاذقیه سوریه

منابع سوری از سفر سردار قاآنی به لاذقیه سوریه و دیدارش با استاندار آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام المقاوم، سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس ایران به لاذقیه رفت. وی در جریان این سفر برای اطلاع از میزان خسارت های زلزله اخیر با استاندار لاذقیه و دیگر مسئولان مربوطه دیدار و رایزنی کرد تا به طور مستقیم بر روند کمک های بشردوستانه ایران از زلزله زدگان نظارت داشته باشد.

دیدار سردار قاآنی با استاندار لاذقیه سوریه

سردار قاآنی در جریان سفرش به استان لاذقیه با استاندار و مسئولان مربوطه سوری دیدار کرد و از میزان آسیب های ناشی از زلزله ویرانگر مطلع شد.

دیدار سردار قاآنی با استاندار لاذقیه سوریه

این سفر همزمان با ادامه ورود کاروان های حامل کمک های ایران و عراق به مناطق زلزله زده در لاذقیه سوریه است.

دیدار سردار قاآنی با استاندار لاذقیه سوریه

سردار قاآنی چند روز قبل هم به حلب رفته بود.

پس از وقوع زلزله در سوریه، مسئولان عالی کشور از جمله روسای قوا ضمن همدردی با دولت و ملت ترکیه و سوریه، برای ارسال کمک‌های امدادی فوری اعلام آمادگی کردند و تاکنون چندین مرحله کمک‌ها به این کشورها ارسال شده است.

کد مطلب 5707583

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها