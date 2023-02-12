دیدار سردار قاآنی با استاندار لاذقیه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام المقاوم، سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس ایران به لاذقیه رفت. وی در جریان این سفر برای اطلاع از میزان خسارت های زلزله اخیر با استاندار لاذقیه و دیگر مسئولان مربوطه دیدار و رایزنی کرد تا به طور مستقیم بر روند کمک های بشردوستانه ایران از زلزله زدگان نظارت داشته باشد.

سردار قاآنی در جریان سفرش به استان لاذقیه با استاندار و مسئولان مربوطه سوری دیدار کرد و از میزان آسیب های ناشی از زلزله ویرانگر مطلع شد.

این سفر همزمان با ادامه ورود کاروان های حامل کمک های ایران و عراق به مناطق زلزله زده در لاذقیه سوریه است.

سردار قاآنی چند روز قبل هم به حلب رفته بود.

پس از وقوع زلزله در سوریه، مسئولان عالی کشور از جمله روسای قوا ضمن همدردی با دولت و ملت ترکیه و سوریه، برای ارسال کمک‌های امدادی فوری اعلام آمادگی کردند و تاکنون چندین مرحله کمک‌ها به این کشورها ارسال شده است.