۱۱۷ هزار مازندرانی متقاضی مسکن ملی هستند

علی دیوسالار در گفتگو با خبرنگار مهر شمار ثبت نام کنندگان طرح ملی مسکن را در استان ۱۱۷ هزار نفر ذکر کرد و گفت: از این تعداد صلاحیت بیش از ۲۵ هزار نفر تأیید و بیش از هزار و ۵۰۰ نفر تسهیلات مسکن ملی را دریافت کردند.

وی با تاکید بر تسریع در واریز آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی توسط متقاضیان اظهار داشت: بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از متقاضیان آورده اولیه را به حساب وزارت راه و شهرسازی واریز کردند.

وی با عنوان اینکه بیش از دو هزار و ۲۰۰ نفر از متقاضیان برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شدند، میزان تسهیلات پرداختی برای ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده را ۳۰۰ میلیون تومان با نرخ ۹ درصد ذکر کرد.

دیوسالار با عنوان اینکه سهم مازندران از طرح ملی مسکن سالانه ۳۸ هزار واحد مسکن است، افزود: این طرح فرصتی ارزشمند برای بهسازی بافت‌های فرسوده خواهد بود.