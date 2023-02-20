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۱ اسفند ۱۴۰۱، ۱۷:۲۱

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران:

۱۱۷ هزار مازندرانی متقاضی مسکن ملی هستند

۱۱۷ هزار مازندرانی متقاضی مسکن ملی هستند

ساری- مدیرکل راه و شهرسازی مازندران شمار متقاضیان مسکن ملی در استان را ۱۱۷ هزار نفر ذکر کرد و گفت: ۲۵ هزار نفر از این تعداد تایید صلاحیت شده اند.

علی دیوسالار در گفتگو با خبرنگار مهر شمار ثبت نام کنندگان طرح ملی مسکن را در استان ۱۱۷ هزار نفر ذکر کرد و گفت: از این تعداد صلاحیت بیش از ۲۵ هزار نفر تأیید و بیش از هزار و ۵۰۰ نفر تسهیلات مسکن ملی را دریافت کردند.

وی با تاکید بر تسریع در واریز آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی توسط متقاضیان اظهار داشت: بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از متقاضیان آورده اولیه را به حساب وزارت راه و شهرسازی واریز کردند.

وی با عنوان اینکه بیش از دو هزار و ۲۰۰ نفر از متقاضیان برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شدند، میزان تسهیلات پرداختی برای ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده را ۳۰۰ میلیون تومان با نرخ ۹ درصد ذکر کرد.

دیوسالار با عنوان اینکه سهم مازندران از طرح ملی مسکن سالانه ۳۸ هزار واحد مسکن است، افزود: این طرح فرصتی ارزشمند برای بهسازی بافت‌های فرسوده خواهد بود.

کد مطلب 5713855

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