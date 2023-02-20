۱۱۷ هزار مازندرانی متقاضی مسکن ملی هستند

علی دیوسالار در گفتگو با خبرنگار مهر شمار ثبت نام کنندگان طرح ملی مسکن را در استان ۱۱۷ هزار نفر ذکر کرد و گفت: از این تعداد صلاحیت بیش از ۲۵ هزار نفر تأیید و بیش از هزار و ۵۰۰ نفر تسهیلات مسکن ملی را دریافت کردند.
وی با تاکید بر تسریع در واریز آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی توسط متقاضیان اظهار داشت: بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از متقاضیان آورده اولیه را به حساب وزارت راه و شهرسازی واریز کردند.
وی با عنوان اینکه بیش از دو هزار و ۲۰۰ نفر از متقاضیان برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شدند، میزان تسهیلات پرداختی برای ساخت مسکن در بافتهای فرسوده را ۳۰۰ میلیون تومان با نرخ ۹ درصد ذکر کرد.
دیوسالار با عنوان اینکه سهم مازندران از طرح ملی مسکن سالانه ۳۸ هزار واحد مسکن است، افزود: این طرح فرصتی ارزشمند برای بهسازی بافتهای فرسوده خواهد بود.
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