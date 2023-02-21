تحلیل مربی استقلال از بازی پورتو - اینتر/امیدوارم طارمی گلزنی کند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پورتو در مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه شب در دیداری حساس و سخت به مصاف اینترمیلان ایتالیا می‌رود. پورتو که مدافع عنوان قهرمانی لیگ پرتغال محسوب می‌شود، این فصل با ۵۱ امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد و امیدوار است که این عقب ماندن از صدر جدول پرتغال را با درخشش در لیگ قهرمانان اروپا جبران کند.

یکی از امیدهای اصلی پورتو در این دیدار، مهدی طارمی مهاجم ایرانی است که طی دو فصل گذشته برابر تیم‌های ایتالیایی در اروپا خوب درخشیده است. طارمی ابتدا برابر یوونتوس که کریستیانو رونالدو را در اختیار داشت گلزنی کرد و سال گذشته هم برابر آث میلان یک پاس گل داد.

هرچند طارمی در سه دیدار اخیر پورتو در پرتغال موفق به گلزنی نشده است اما او یکی از بازیکنان مورد توجه تیم اینتر بوده و قطعاً این تیم برنامه‌هایی برای مهار او خواهد داشت؛ به ویژه اینکه «جوزپه برگومی» مدافع سابق تیم ملی ایتالیا و تیم اینتر هم نسبت به مهار و متوقف کردن مهاجم ایرانی پورتو هشدار داده است.

مهدی طارمی

از آنجا که پورتو در کنار بنفیکا یکی از دو نماینده پرتغال در مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا است، خبرنگار مهر در همین ارتباط سراغ «روی ماتا» مربی پرتغالی تیم فوتبال استقلال رفت.

ماتا پس از پیروزی استقلال مقابل ملوان در جام حذفی، لحظات کوتاهی پاسخگوی خبرنگار مهر بود و با تمجید از تیم پورتو گفت: پورتو بازی‌های خوب و رقابتی را برگزار می‌کند. آنها تیم و مربی بسیار خوبی دارند.

وی در پاسخ به این سئوال که «آیا فکر می‌کنید طارمی در این دیدار گلزنی کند و به درخشش در لیگ قهرمانان اروپا ادامه بدهد؟» گفت: امیدوارم که طارمی مقابل اینتر گل بزند.

مربی پرتغالی استقلال همچنین درباره شانس پورتو برای پیروزی در این دیدار تصریح کرد: پورتو تیم خوبی است ولی فکر می‌کنم نتیجه بازی ۵۰ به ۵۰ باشد.