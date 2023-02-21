به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس اظهار داشت: در تبصره ۲۰ یکی از نمایندگان پیشنهاد کرد که لایحه به‌گونه‌ای اصلاح شود که حقوق همه مدیران به‌طور شفاف اعلام شود، بنده موافقت و حمایت کردم اما با اختلاف اندکی رأی نیاورد.

وی اضافه کرد: در تبصره ۱۲ که مربوط به حقوق و دستمزد است، با مشورت یکی از دوستان، پیشنهاد کردم که حداکثر حقوق مدیران و مسئولان کشور ۴۰ میلیون تومان در ماه باشد.

نماینده دشتستان افزود: ابتدا می‌خواستم پیشنهاد ۲۰ یا ۳۰ میلیون را بدهم اما به‌خاطر نگرانی از عدم رای‌آوری، ۴۰ میلیون را مطرح کردم، در دفاع از پیشنهادم هم گفتم که در نظام اسلامی مسئولان باید همچون مردم زندگی کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از کارکنان دولت با حقوق هفت میلیون تومان زندگی می‌کنند و در حوزه انتخابیه بنده بسیاری با حقوق ماهانه دو میلیون و سه میلیون تومان زندگی می‌کنند، در این شرایط درست نیست که مدیران کشور حقوق ۵۰ میلیونی بگیرند.

رضایی خاطرنشان کرد: تاکید کردم که اگر مدیری حقوق ۳۰ میلیونی و ۴۰ میلیونی را کم می‌داند لیاقت مسئولیت در نظام اسلامی را ندارد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی که مردم زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی و معیشتی هستند، این می‌تواند پیام حداقلی مجلس برای همدردی با مردم باشد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزود: در نهایت علیرغم همراهی جمعی از همکاران، پیشنهاد رأی نیاورد و سقف حقوق مسئولان همانند سایرین ۵۰ میلیون تومان تصویب شد.

وی گفت: انتظار داشتم این پیشنهاد در مجلس انقلابی رأی بیاورد و این در شأن مجلس که خانه ملت است نبود، شاید سایر دستگاه‌ها راغب نباشند اما مجلس خانه ملت است و اگر ما برای این امور پیش‌قدم نشویم دیگر نمی‌توانیم ادعای انقلابی بودن و مردمی بودن داشته باشیم.

رضایی اظهار داشت: سال‌ها است که در جایگاه منتقد و مطالبه‌گر به دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی اعتراض کردیم حالا که نوبت به خودمان رسید نباید چشم بر هم ببندیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از آنجا که حقوق نمایندگان مجلس خیلی کمتر از این عددها است، تصویب آن دور از انتظار نبود.

وی افزود: یکی از مصوبات ارزشمند مجلس یازدهم افزایش هفت برابری حقوق سربازان وظیفه بوده که الحمدلله ثمرات فراوانی در پی داشته است.

نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: امسال نیز در تبصره ۱۲ مصوب شد که در سال آینده حقوق سربازان بویژه سربازان متأهل افزایش یابد.