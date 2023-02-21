به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت آموزشوپرورش با صدور اطلاعیهای از مدارس خواست تا مبالغ گرفتهشده از اولیای دانشآموزان برای انجام خدمات خاص در ایام غیرحضوریشدن آموزشها را به نحو مقتضی جبران کنند.
در این اطلاعیه با اشاره به بخشنامه شماره ۴۳۳/۱۴۰ صادرشده در بهمنماه سال جاری آمده است: با توجه به اینکه مدارس در ابتدای سال تحصیلی ممکن است اقدام به برنامهریزی برای برگزاری خدمات خاص در طول سال تحصیلی میکنند و بر همین اساس از متقاضیان این خدمات، مبالغی دریافت میکنند، در سال تحصیلی جاری به دلیل آلودگی و برودت هوا و … در بخشی از ایام سال تحصیلی، کلاسهای درس به صورت غیر حضوری برگزار شد لذا اولیا مدارس امکان ارائه این خدمات را نداشتند.
در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است: ضرورت دارد، تمامی مدارس شامل دولتی، غیر دولتی، هیأت امنایی و … که جهت ارائه خدمات خاص از اولیای دانشآموزان مبالغی را دریافت کردهاند و به دلیل غیرحضوریشدن کلاسها نتوانستند این خدمات را ارائه دهند، به نحو مقتضی اقدام به جبران کنند.
نظر شما