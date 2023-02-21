  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۴:۵۹

راه اندازی هزار مرکز تعویض باتری خودروهای برقی در چین

راه اندازی هزار مرکز تعویض باتری خودروهای برقی در چین

یک شرکت سازنده خودروهای برقی در چین از راه اندازی هزار مرکز جدید تعویض و دریافت باتری های شارژ شده در سال ۲۰۲۳ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ویلیام لی، موسس و رئیس شرکت نیو، روز سه‌شنبه گفت، این استارت‌آپ سازنده خودروهای الکتریکی چینی قصد دارد در سال ۲۰۲۳ هزار ایستگاه تعویض باتری در چین بسازد و تعداد کل آنها را تا پایان سال به ۲۳۰۰ واحد برساند.

لی افزود که نیو ۴۰۰ ایستگاه تعویض باتری در امتداد بزرگراه ها و ۶۰۰ ایستگاه در مناطق شهری با تمرکز بر شهرها و شهرستان های درجه سوم و چهارم کشور خواهد ساخت.

تعویض سریع باتری به رانندگان امکان می دهد تا به جای وصل کردن خودرو به نقطه شارژ، بسته های تخلیه شده باتری را به سرعت با بسته های کاملاً شارژ شده جایگزین کنند.

تعویض باتری می تواند به کاهش فشارهای فزاینده بر روی شبکه های برق کمک کند، اما متخصصان هشدار می دهند تنها در صورتی که باتری ها در سطح صنعت استاندارد شوند، این روش تاثیرگذاری قابل توجهی خواهد داشت.

کد مطلب 5714230

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها