راه اندازی هزار مرکز تعویض باتری خودروهای برقی در چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ویلیام لی، موسس و رئیس شرکت نیو، روز سه‌شنبه گفت، این استارت‌آپ سازنده خودروهای الکتریکی چینی قصد دارد در سال ۲۰۲۳ هزار ایستگاه تعویض باتری در چین بسازد و تعداد کل آنها را تا پایان سال به ۲۳۰۰ واحد برساند.

لی افزود که نیو ۴۰۰ ایستگاه تعویض باتری در امتداد بزرگراه ها و ۶۰۰ ایستگاه در مناطق شهری با تمرکز بر شهرها و شهرستان های درجه سوم و چهارم کشور خواهد ساخت.

تعویض سریع باتری به رانندگان امکان می دهد تا به جای وصل کردن خودرو به نقطه شارژ، بسته های تخلیه شده باتری را به سرعت با بسته های کاملاً شارژ شده جایگزین کنند.

تعویض باتری می تواند به کاهش فشارهای فزاینده بر روی شبکه های برق کمک کند، اما متخصصان هشدار می دهند تنها در صورتی که باتری ها در سطح صنعت استاندارد شوند، این روش تاثیرگذاری قابل توجهی خواهد داشت.