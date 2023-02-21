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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۱:۵۴

مدیر پروژه مرکز مبادله ارز و طلا خبرداد؛

عرضه ۳۰۰ هزار سکه ربع بهار آزادی در مرکز مبادله در هفته آینده

عرضه ۳۰۰ هزار سکه ربع بهار آزادی در مرکز مبادله در هفته آینده

مدیر پروژه مرکز مبادله ارز و طلا گفت: هفته آینده ۳۰۰ هزار سکه ربع بهار آزادی در مرکز مبادله عرضه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر مدیر پروژه مرکز مبادله ارز و طلا گفت: هفته آینده ۳۰۰ هزار سکه ربع ربع بهار آزادی در مرکز مبادله عرضه می‌شود.

براین اساس هفته آینده تابلو مسکوکات طلا در این مرکز رونمایی می‌شود.

کد مطلب 5714428
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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