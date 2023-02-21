عرضه ۳۰۰ هزار سکه ربع بهار آزادی در مرکز مبادله در هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر مدیر پروژه مرکز مبادله ارز و طلا گفت: هفته آینده ۳۰۰ هزار سکه ربع ربع بهار آزادی در مرکز مبادله عرضه میشود.
براین اساس هفته آینده تابلو مسکوکات طلا در این مرکز رونمایی میشود.
مدیر پروژه مرکز مبادله ارز و طلا گفت: هفته آینده ۳۰۰ هزار سکه ربع بهار آزادی در مرکز مبادله عرضه می شود.
به گزارش خبرنگار مهر مدیر پروژه مرکز مبادله ارز و طلا گفت: هفته آینده ۳۰۰ هزار سکه ربع ربع بهار آزادی در مرکز مبادله عرضه میشود.
براین اساس هفته آینده تابلو مسکوکات طلا در این مرکز رونمایی میشود.
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