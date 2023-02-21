برداشت سالانه ۱۰۰ میلیارد متر مکعب از منابع سطحی آب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلاجقه صبح سه شنبه با حضور آنلاین در اولین همایش بین‌المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری‌های جدید در مدیریت آب به میزبانی دانشگاه بیرجند، بیان کرد: آب یکی از اجزای اصلی محیط زیست بوده که در آموزه‌های دینی اهمیت بسیاری دارد و دانش بومی کشور ما سرشار از تجارب خلاقانه در این باره است.

رئیس سازمان محیط زیست کشور افزود: قنات یکی از مترقی‌ترین روش‌های برداشت آب و سدهای مخزنی یکی از بزرگ‌ترین مقیاس‌های ذخیره آی است.

به گفته وی، هر سال بیش از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب از منابع سطحی آب برداشت می‌شود و ۲/۳ میلیون هکتار از اراضی کشور تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

سلاجقه تصریح کرد: زمانی که به آب به عنوان یک مسئله انتزاعی نگاه شود نتیجه آن همان چیزی است که امروز در کشور مشاهده می‌کنیم.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: باید مدیریت منابع آب کشور به خرد جمعی انجام شود تا دلسوزانه در این خصوص برنامه‌ریزی شود.

سلاجقه ادامه داد: در گذشته ایران جزو کشورهای پیش رو در زمینه مهندسی آب بوده و باید با شناسایی انواع آب و همه ظرفیت‌های این حوزه، به تأمین حق آبه محیط زیست شامل تالاب‌ها و… توجه کافی داشته باشیم.

به گفته وی از آن جایی که آب یکی از ارکان محیط زیست است باید نگاه و شیوه استفاده از آن تغییر کند.