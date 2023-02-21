تعقیب فردی که برادر خود را با شلیک گلوله مصدوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ساعت ۱۱ صبح امروز خبر تیر اندازی در آدرس خیابان باهنر حوالی میدان قدس، به کلانتری ۱۲۲ دریافت، با حضور عوامل کلانتری در محل، مردی حدود ۶۰ ساله خون آلود که از ناحیه پشت سر مورد اصابت گلوله قرارگرفته مشاهده شد که بلافاصله با هماهنگی اورژانس به بیمارستان شهدا منتقل شد.

با رصد دوربین‌های مداربسته محل حادثه و اعلام سرایدار ساختمان مشخص گردید ضارب، برادر او بوده که از پشت سر با سلاح کلت کمری به او شلیک کرده و بوسیله خودروی ۲۰۷ خود چند بار از روی او عبور کرده و سپس از محل متواری می‌شود.در حال حاضر وضعیت مصدوم وخیم است.

شواهد موجود نشان دهنده مشکلات خانوادگی در وقوع این حادثه می‌باشد.

خبر تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد