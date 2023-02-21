کولبا: اوکراین در جریان طرح صلح چین قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر خارجه اوکراین مدعی شد کی یف در جریان نکات کلیدی طرح صلح چین برای بحران این کشور قرار گرفته است.

«دیمیتری کولبا» وزیر خارجه اوکراین امروز سه شنبه مدعی شد که «وانگ یی» وزیر خارجه چین، نکات مهم طرح صلح چین برای حل بحران اوکراین را با کی یف در میان گذاشته است.

وزیر خارجه اوکراین در ادامه ادعاهایش آورد که کی یف در نظر دارد این طرح صلح را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و سپس در این باره جمع بندی نماید.

کولبا بار دیگر فرصت را غنیمت شمرد و درخواست تسلیحات نظامی اوکراین از غرب را بار دیگر پیش کشید. وی گفت: بیایید صادق باشیم، هیچکس انتظار نداشت این جنگ تا این زمان به دراز بکشد، اکنون می دانیم که ارسال سلاح باید افزایش یابد.

وزیر خارجه اوکراین در ادامه اذعان کرد که با وجود پمپاژ مداوم سلاح و تسلیحات جنگی از سوی کشورهای غربی به اوکراین، اما هنوز هم میلیون ها مشکل لجستیکی وجود دارد که باید رفع شوند.

ارتش روسیه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) «عملیات نظامی ویژه» خود را در شرق اوکراین آغاز کرد؛ مقامات ارشد دولت روسیه می‌گویند این عملیات در پاسخ به درخواست سران دونتسک و لوهانسک برای حفاظت از آنها در برابر نیروهای اوکراینی آغاز شده است. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه گفته است که هدف از این عملیات حمایت از مردمی است که بیش از ۸ سال تحت نسل کشی و آزار و اذیت کی یف قرار داشتند. این جنگ اکنون در آستانه یک سالگی خود قرار دارد.