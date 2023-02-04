تاکید روسیه و چین بر همکاری نزدیک در شورای امنیت سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی ورشینین»، معاون وزیر امور خارجه روسیه و «ما ژائوسو»، دستیار وزیر امور خارجه چین بر تقویت همکاری روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل تاکید کردند.

براساس بیانیه‌ای که از سوی وزارت خارجه روسیه منتشر شده است، پکن و مسکو عزم متقابل خود را برای در نظر گرفتن منافع دو کشور در شورای امنیت سازمان ملل مورد تاکید قرار دادند.

طرفین همچنین همکاری سنتی و همیشگی دوجانبه دو کشور در سازمان ملل را ستودند و اشاره کردند که مشارکت همه جانبه و تعامل استراتژیک بین مسکو و پکن، با در نظر گرفتن منافع و نگرانی‌های متقابل در حین رسیدگی به مسائل کلیدی بین المللی صورت می‌گیرد.

هر دو کشور همچنین بر آمادگی خود برای دفاع از نقش جهانی و محوری سازمان ملل در امور جهان و برتری هنجارهای شناخته شده جهانی حقوق بین الملل، تاکید کردند.

پیش از این نیز، «ژانگ هانهویی» سفیر چین در روسیه در مصاحبه‌ای گفته بود: «روسیه و چین آماده تعمیق همکاری استراتژیک خود هستند و آماده هستند تا سفرهای دوجانبه را در اسرع وقت به حالت عادی بازگردانند.» سفیر چین در مسکو افزود: «در شرایط تاریخی جدید، ما آماده ایم به طور مستمر همکاری‌های استراتژیک متنوع را به طور مشترک با دوستان روسی خود تعمیق دهیم، تا سفر متقابل شهروندان را در اسرع وقت بازگردانیم، تبادلات فرهنگی و بشردوستانه را چندبرابر کنیم و زنجیره‌های تأمین، برای توسعه همکاری‌های چند بعدی سودمند با هدف توسعه مشترک کشورهای ما و کمک سازنده به مبارزه مشترک ما علیه همه گیری و بهبود اقتصاد جهانی را تقویست کنیم.»

پیشتر نیز، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه هفته گذشته در گفت‌وگوی تلفنی با «شیء جین پینگ»، رئیس‌جمهور چین تأکید کرده بود که علی‌رغم ارعاب و فشار کشورهای غربی، روابط اقتصادی بین پکن و مسکو افزایش یافته است.وی دراین‌باره گفت: علی‌رعم شرایط نامطلوب خارجی و محدودیت‌های غیرمشروع و ارعاب مستقیم برخی کشورهای غربی، روسیه و چین موفق شدند، رکورد جدیدی در تجارت دوجانبه ثبت کنند.

به گفته پوتین «تا پایان سال ۲۰۲۲، حجم تجارت بین دو کشور، ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت و ما قادریم طبق برنامه، به هدف حجم ۲۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۴ نزدیک شویم.»