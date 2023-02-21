  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۹:۱۹

لاوروف: سفر بایدن به اوکراین نمایشی بود

لاوروف: سفر بایدن به اوکراین نمایشی بود

وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: تلاش های غرب برای نجات نازی ها در اوکراین راه به جایی نمی برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر خارجه روسیه تلاش های غرب برای حفظ نازی ها در اوکراین را بی فایده توصیف کرد.

«سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه امروز سه شنبه و در واکنش به سفر «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا به اوکراین اعلام کرد که سفر بایدن به کی یف و بسته کمک نظامی جدید ایالات متحده به اوکراین تنها یک نمایش است.

وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که هر گونه تلاش غرب برای نجات رژیم کی یف نازی بی فایده خواهد بود.

رسانه‌های اوکراینی روز گذشته با انتشار تصاویری اعلام کردند در آستانه یک‌سالگی جنگ در اوکراین، جو بایدن، در سفری غیرمنتظره دقایقی پیش وارد شهر کی‌یف، پایتخت اوکراین شده است.

گفته می‌شود بایدن پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی از «میدان یادبود کشته‌شدگان جنگ اوکراین» در شهر کی‌یف بازدید کرد.

کد مطلب 5714898

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها