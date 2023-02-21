لاوروف: سفر بایدن به اوکراین نمایشی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر خارجه روسیه تلاش های غرب برای حفظ نازی ها در اوکراین را بی فایده توصیف کرد.

«سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه امروز سه شنبه و در واکنش به سفر «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا به اوکراین اعلام کرد که سفر بایدن به کی یف و بسته کمک نظامی جدید ایالات متحده به اوکراین تنها یک نمایش است.

وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که هر گونه تلاش غرب برای نجات رژیم کی یف نازی بی فایده خواهد بود.

رسانه‌های اوکراینی روز گذشته با انتشار تصاویری اعلام کردند در آستانه یک‌سالگی جنگ در اوکراین، جو بایدن، در سفری غیرمنتظره دقایقی پیش وارد شهر کی‌یف، پایتخت اوکراین شده است.

گفته می‌شود بایدن پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی از «میدان یادبود کشته‌شدگان جنگ اوکراین» در شهر کی‌یف بازدید کرد.