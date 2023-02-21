مسکو هیچ تضمین امنیتی به «بایدن» در سفر به اوکراین نداده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی اِن بی سی نیوز، سرویس اطلاعاتی روسیه می گوید که در جریان سفر دیروز «جو بایدن» به «کی یف» پایتخت کشور اوکراین، هیچ تضمین امنیتی نداده است.

بر اساس اعلام این رسانه، «الکساندر بورتنیکوف» (Alexander Bortnikov) رئیس سازمان اطلاعات روسیه (FSB) اعلام کرد که هیچ تضمین امنیتی به رئیس جمهور «جو بایدن» در سفرش به کی یف نداده است.

رئیس سازمان اطلاعات روسیه در مصاحبه با کانال تلگرامی «شات» در این خصوص گفت: آمریکا از طریق خط دیپلماتیک به روسیه درباره سفر «بایدن» به اوکراین اطلاع داد. ما تضمینی برای امنیت وی ندادیم.

وی در ادامه این مصاحبه گفت: همکاری (بین مسکو و واشنگتن) وجود دارد، اما البته در سطح پیشین نیست؛، بنابراین احدی از این وضعیت سود نمی برد، همه علاقه مند به حفظ روابط هستند.

رسانه‌ های اوکراینی دیروز دوشنبه با انتشار تصاویری اعلام کردند در آستانه یک‌ سالگی جنگ در اوکراین، جو بایدن، در سفری غیرمنتظره وارد شهر کی‌ یف، پایتخت اوکراین شده.

گفته می‌ شد بایدن پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی از «میدان یادبود کشته‌ شدگان جنگ اوکراین» در شهر کی‌ یف بازدید کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین هم با انتشار تصاویری از دیدارش با بایدن نوشت: جو بایدن به کی‌ ف خوش آمدید! سفر شما به اوکراین نشانه بسیار مهمی از حمایت از همه مردم اوکراین است.

این در حالیست که کاخ سفید دیروز دوشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که سفارت آمریکا در روسیه سفر «جو بایدن» رییس جمهور این کشور به اوکراین را به اطلاع مسکو رسانده بود.

این اطلاع رسانی به دلیل حصول اطمینان از عدم درگیری و در راستای تلاش برای جلوگیری از هر گونه محاسبات اشتباه که می‌تواند ۲ کشور مجهز به تسلیحات هسته‌ ای (واشنگتن و مسکو) را به درگیری مستقیم بکشاند، گزارش شده بود.