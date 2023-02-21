«بایدن» همه تلاش خود را کرد تا در نشست امروز در ورشو نخوابد+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه اینتل ریپابلیک، «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا که امروز سه شنبه در لهستان به سر می‌برد، در دیدار با مقامات این کشور شرکت کرد؛ اما به اذعان این رسانه و نیز شبکه تلویزیونی راشا تودی، تمام تلاش خود را کرد تا در نشست مذکور چشمان خود را باز نگه دارد.

دو رسانه مذکور با انتشار فیلم‌هایی از نشست مشترک رئیس جمهور آمریکا و هیئت همراه با مقامات کشور لهستان در این خصوص اعلام کردند: بایدن در گفتگوهای دو جانبه بین سران ایالات متحده و لهستان در ورشو، تمام تلاش خود را کرد تا به خواب نرود.

رئیس جمهور آمریکا که پیش از این در سفری اعلام نشده به اوکراین سفر کرده بود، شامگاه دوشنبه وارد لهستان شد.

پیوتر فاوجیک معاون وزیر کشور لهستان گفت که بایدن از طریق قطار وارد شهر جیشوف شد و سپس عازم ورشو پایتخت خواهد شد و روز سه شنبه با آندره دودا رئیس جمهور لهستان دیدار خواهد کرد.

سفر بایدن به لهستان در میان تدابیر شدید امنیتی انجام شده و قرار است تا چهارشنبه ادامه داشته باشد.

در همین حال، جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته بود: در سخنرانی بایدن پیام‌هایی شنیده خواهد شد که برای مردم آمریکا، شرکا و متحدان و نیز مردم لهستان که برای اوکراین کار زیادی انجام داده اند، بازتاب خواهد داشت. فکر می‌کنم که پیام بایدن به پوتین و همچنین مردم روسیه را هم خواهید شنید.