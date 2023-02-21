به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، دولت سومالی از کشته شدن ۴۲ نفر از عناصر گروه تروریستی الشباب در جنوب این کشور و آزادی سازی یک منطقه از اشغال این گروه تروریستی خبر داد.

بر همین اساس وزارت اطلاع رسانی دولت سومالی اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور با همکاری ساکنان محلی و متحدان بین المللی عملیات نظامی را در منطقه «شبیلی» در ایالت «هیرشبیلی» در جنوب این کشور انجام دادند.

وی افزود: عملیات نظامی ۳۰ ساعت به طول انجامید و در این عملیات ۴۲ تروریست از جمله یکی از سرکرده های الشباب به هلاکت رسیدند و همچنین ذخایر جنگی و تسلیحات از تروریست ها کشف و ضبط شد.

هفته گذشته نیز «عبدالرحمان یوسف» وزیر اطلاع رسانی دولت سومالی اعلام کرد که ارتش و سرویس‌های اطلاعاتی این کشور با همکاری شرکای بین المللی یک عملیات نظامی در جنوب سومالی انجام دادند که در این عملیات ۲۰۰ تروریست الشباب کشته شدند.

گروهک تروریستی الشباب که کنترل برخی از روستاها و شهرک‌ها در جنوب سومالی را در دست دارد، به طور مکرر با بمب گذاری نیروهای امنیتی و غیرنظامیان را در موگادیشو و شهرهای بزرگ هدف قرار می‌ دهد.

نیروهای سومالی طی چند ماه اخیر توانستند ده‌ها شهر، شهرک و روستا را از اشغال گروه تروریستی الشباب آزاد و تحت کنترل خود درآورند.

همچنین طی چند سال گذشته انفجارهای تروریستی متعددی از سوی گروهک تروریستی الشباب در شهرهای مختلف سومالی به ویژه در پایتخت این کشور به وقوع پیوسته است. حداقل از سال ۲۰۰۷ تا کنون، عملیات‌های تروریستی الشباب جان هزاران نفر را در سومالی گرفته است.