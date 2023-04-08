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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۲۲:۰۵

ممنوعیت ورود خودروهای حامل سلاح‌های سنگین به پایتخت سومالی

ممنوعیت ورود خودروهای حامل سلاح‌های سنگین به پایتخت سومالی

رئیس‌جمهور سومالی ورود خودروهای حامل سلاح‌های سنگین به پایتخت این کشور را ممنوع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، حسن شیخ محمود، رئیس‌ جمهور سومالی اعلام کرد که ورود خودروهای حامل سلاح‌ های سنگین به شهر موگادیشو، پایتخت این کشور را بنا به دلایل امنیتی ممنوع کرده است.

به گفته وی، خودروهای نظامی و رسمی نیز قبل از ورود به شهر مورد بازرسی قرار خواهند گرفت.

او همچنین از آغاز ممنوعیت تجارت و واردات تجهیزات و لباس نظامی در این کشور خبر داد.

لازم به ذکر است که هم‌ زمان با ادامه عملیات‌ ها علیه گروهک تروریستی الشباب در این کشور، این گروه تروریستی همچنان مراکز شهرها را هدف قرار می‌ دهد.

کد مطلب 5749926

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    نظرات

    • IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
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      پاسخ
      الشباب کنترل ورودی شرقی موگادیشو را در دست گرفته ...رییس جمهور ترسو و بی عرضه کشور را به باد فنا داد

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