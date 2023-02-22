به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بیگدلو عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی ستاد خدمات سفر در مشگین‌شهر اظهار کرد: با نزدیک شدن به ایام پایانی سال تلاش بر این است تا با همکاری شهرداری، دستگاه‌های متولی به ویژه میراث فرهنگی بر میزبانی شایسته از گردشگران و مسافران در ابعاد مختلف تاکید کرده و در این زمینه برنامه‌های متنوعی را در آستانه سال نو اجرا کنیم.

وی به برگزاری رویداد ۲۰۲۳ به میزبانی استان اردبیل اشاره کرد و گفت: در مشگین‌شهر سعی بر این است تا از این فرصت به دست آمده، استفاده شده و در کنار معرفی ابنیه‌های تاریخی و جاذبه‌های گردشگری مختلف‌، آب‌های درمانی بی‌نظیر این منطقه معرفی شده و شناسانده شود.

فرماندار شهرستان مشگین‌شهر از اجرای طرح ۳۰۶۰ در مشگین‌شهر خبر داد و تصریح کرد: با توجه به تاکید ستاد خدمات سفر در اجرایی شدن این طرح، قرار است در ۳۰ کیلومتری مشگین‌شهر و مناطق مختلف استان اردبیل استراحتگاه‌هایی برای گردشگران تدارک دیده شود تا از میزان تصادفات و تلفات جاده‌ای در ایام تعطیلات نوروزی کاسته شود.

بیگدلو افزود: با توجه به اینکه ۶۰ درصد تصادفات در ایام نوروز در ۳۰ کیلومتری شهرها رخ می‌دهد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تلاش می‌کند تا با اجرای این طرح در کنار رونق‌بخشی به فضاهای پیرامونی شهرها، از بروز تصادفات و تلفات جلوگیری کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در مشگین‌شهر در کنار جاذبه‌های طبیعی، آب‌های درمانی و طبیعت بکر در سال‌های اخیر سازه‌های هیجانی متعددی اجرایی و عملیاتی شده که خود این سازه‌ها می‌تواند در میزبانی از مسافران و گردشگران بسیار مؤثر و تأثیرگذار باشد.

بیگدلو به هماهنگی‌ها با شهرداری مشگین‌شهر در زیباسازی فضای شهری و بهبود مبلمان شهری اشاره کرد و ادامه داد: قرار شده با تولید بیش از ۳۰۰ هزار بوته گل و ۲۰ هزار درختچه زینتی در مراکز مختلف شهر مشگین‌شهر به ویژه ورودی‌ها درختکاری، گل‌کاری و زیباسازی فضای عمومی انجام شود.

وی اضافه کرد: این طرح از ۱۵ اسفندماه با تلاش شهرداری مشگین‌شهر آغاز خواهد شد که امیدواریم تحولی جدی در مبلمان شهری را شاهد باشیم.

بیگدلو از نصب چراغ‌های روشنایی در برخی مسیرها، آسفالت و لکه‌گیری برخی معابر خبر داد و بیان کرد: با همکاری شهرداری مشگین‌شهر بیش از یک‌هزار و ۷۵۰ تن قیر به ارزش ۲۵ میلیارد تومان خریداری شده و قرار است ۳۰ هزار تن آسفالت تولید و در این ایام توزیع و پخش شود.

فرماندار شهرستان مشگین‌شهر گفت: تلاشمان بر این است تا فضای شهری را برای ورود گردشگران و مسافران در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی شایسته و بهتر مهیا کنیم.