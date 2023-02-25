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۶ اسفند ۱۴۰۱، ۱۱:۳۵

استاندار مرکزی مطرح کرد؛

عملکرد موفق مسجد ابوالفضل اراک در جذب نوجوانان

عملکرد موفق مسجد ابوالفضل اراک در جذب نوجوانان

اراک- استاندار مرکزی گفت: مسجد ابوالفضل (ع) اراک با برنامه‌های اثرگذار در مناسبت‌های مختلف توانسته در جذب نوجوانان موفق عمل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص‌الائمه صبح شنبه هم‌زمان با ولادت قمر بنی‌هاشم حضرت ابوالفضل العباس (ع) در مراسم جشن اعیاد شعبانیه در مسجد ابوالفضل (ع) کوی علی بن ابی‌طالب (ع) اراک به صورت سرزده حضور پیدا کرد.

استاندار مرکزی در سخنان کوتاهی ضمن شرح حدیث حسین منی و انا من حسین اظهار داشت: امام حسین (ع) الگوی پاسداری از اسلام و آموزگار ایثار و شهادت است و اعیاد ماه شعبان فرصتی مناسب برای تجلیل از پاسداران و جانبازان است.

وی با اشاره به اینکه مسجد ابوالفضل (ع) اراک در جذب نوجوانان موفق عمل کرده، گفت: این مسجد با برنامه‌های اثرگذار در مناسبت‌های مختلف توانسته در جذب نوجوانان موفق عمل کند و حضور نوجوانان در این مسجد نشان از پویایی و زنده بودن این مسجد و نوجوانان این منطقه است.

مخلص الائمه در پایان از حجت‌الاسلام والمسلمین امینی و هیأت امنا و کانون فرهنگی مسجد، بابت جذب نوجوانان به این مسجد قدردانی کرد.

عملکرد موفق مسجد ابوالفضل اراک در جذب نوجوانان

در حاشیه این مراسم، استاندار مرکزی پاسخگوی تعدادی مراجعات مردمی شد.

کد مطلب 5718365

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