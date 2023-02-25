به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت‌های بین‌المللی کشتی جام دانکلوف و نیکلاوی پتروف بلغارستان روزهای ۱۱ تا ۱۴ اسفند ماه در شهر صوفیه برگزار خواهد شد. تیم‌های منتخب کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان کشورمان روز سه شنبه ۹ اسفند ماه عازم این رقابت‌ها خواهند شد.



بر این اساس ترکیب تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران برای حضور در این رقابت‌ها به شرح زیر است:



کشتی آزاد:

‌۵۷ کیلوگرم: مهدی رحیمی، امیر علی فریدی

۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد

۷۰ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی

۷۴ کیلوگرم: عرفان الهی

۷۹ کیلوگرم: مصطفی قیاسی

۸۶ کیلوگرم: هادی وفایی پور

۹۲ کیلوگرم: ارشک محبی

۱۲۵ کیلوگرم: مصطفی طغانی

سرمربی: پژمان درستکار

مربی: سعید نیستانی



کشتی فرنگی:

‌۶۰ کیلوگرم: سجاد عباسپور

۷۲ کیلوگرم: شاهین بداغی

۷۷ کیلوگرم: علیرضا ارقش

۸۷ کیلوگرم: سعید کریمی زاده

۹۷ کیلوگرم: وحید دادخواه

۱۳۰ کیلوگرم: مرتضی الغوثی

مربیان: طالب نعمت پور - حسین اسماعیل پور

داور: فرشید میرهاشمی