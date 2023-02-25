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۶ اسفند ۱۴۰۱، ۱۰:۴۰

آزاد و فرنگی‌کاران اعزامی به بلغارستان مشخص شدند

آزاد و فرنگی‌کاران اعزامی به بلغارستان مشخص شدند

ترکیب تیم‌های منتخب کشتی آزاد و فرنگی کشورمان برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی جام دانکلوف و نیکلاوی پتروف بلغارستان مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت‌های بین‌المللی کشتی جام دانکلوف و نیکلاوی پتروف بلغارستان روزهای ۱۱ تا ۱۴ اسفند ماه در شهر صوفیه برگزار خواهد شد. تیم‌های منتخب کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان کشورمان روز سه شنبه ۹ اسفند ماه عازم این رقابت‌ها خواهند شد.

بر این اساس ترکیب تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران برای حضور در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

۵۷ کیلوگرم: مهدی رحیمی، امیر علی فریدی
۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد
۷۰ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی
۷۴ کیلوگرم: عرفان الهی
۷۹ کیلوگرم: مصطفی قیاسی
۸۶ کیلوگرم: هادی وفایی پور
۹۲ کیلوگرم: ارشک محبی
۱۲۵ کیلوگرم: مصطفی طغانی
سرمربی: پژمان درستکار
مربی: سعید نیستانی

کشتی فرنگی:

۶۰ کیلوگرم: سجاد عباسپور
۷۲ کیلوگرم: شاهین بداغی
۷۷ کیلوگرم: علیرضا ارقش
۸۷ کیلوگرم: سعید کریمی زاده
۹۷ کیلوگرم: وحید دادخواه
۱۳۰ کیلوگرم: مرتضی الغوثی
مربیان: طالب نعمت پور - حسین اسماعیل پور
داور: فرشید میرهاشمی

کد مطلب 5718380

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