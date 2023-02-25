اعلام ترکیب نهایی تیم ملی کشتی فرنگی تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تقویم اجرایی سال ۲۰۲۳ اتحادیه جهانی کشتی مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی آسیا طی روزهای ۸ تا ۱۳ فرودین‌ماه سال آینده برگزار می‌شود. البته میزبانی هندوستان با توجه به اتفاقات و حواشی اخلاقی فدراسیون کشتی این کشور در ابهام قرار دارد و شورای کشتی آسیا باید از بین کشورهای قزاقستان و بحرین، یکی را به عنوان میزبان جدید انتخاب کند.

در همین راستا کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با سرمربیگری حسن رنگرز از مدتها قبل برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا برنامه ریزی کرده و در نظر دارد تیمی باانگیزه و آینده دار را راهی این میدان قاره‌ای کند.

هر چند هنوز ترکیب اصلی فرنگی کاران برای حضور در این مسابقات نهایی نشده، اما طبق اعلام علی محمدی مدیر تیم‌های ملی کشتی فرنگی قرار است ترکیب نهایی اواخر اسفندماه و پس از پایان اردوی فرنگی‌کاران نهایی و معرفی شود.

از آنجایی که هنوز حضور هیچ فرنگی ‎کاری در رقابتهای قهرمانی آسیا قطعی نشده، کادر فنی در نظر دارد پس از دومین اردوی تیم ملی که طی روزهای ۱۳ تا ۲۳ اسفندماه در برگزار می‌شود، انتخاب نهایی خود را انجام دهد.

البته اما و اگرهایی در برخی از اوزان از جمله سنگین وزن برای اعزام به قهرمانی آسیا مطرح شده که فعلاً کادر فنی در حال بررسی شرایط و وضعیت گزینه‌ها با توجه به برنامه‌های آتی تیم ملی است.

همچنین با توجه به کسب عنوان نایب قهرمانی آسیا در سال گذشته توسط تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان و همچنین جایگاه ایران در کشتی جهان، کادر فنی عزم خود را جزم کرده تا با انتخاب و اعزام بهترین ترکیب به این مسابقات، جام قهرمانی را به کشورمان بازگرداند.

این در حالی است که چندی پیش اسامی برخی از فرنگی‌کاران به عنوان ترکیب تیم ملی کشتی ایران برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا از سوی رسانه‌ها منتشر شد، اما با توجه به اعلام کادر فنی تیم ملی، هنوز نمی‌توان انتخاب این نفرات را قطعی و نهایی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله جدید تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی در روزهای ۱۲ تا ۲۳ اسفندماه در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود که اسامی نفرات دعوت شده به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز (خوزستان) مهدی جواهری (قم) رضا خدری (البرز)

۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد (خوزستان) امید آرامی (سیستان و بلوچستان) پویا ناصرپور (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: ایمان محمدی (خوزستان) عارف محمدی (خوزستان) میثم دلخانی (فارس)

۶۷ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان) رضا عباسی (البرز)

۷۲ کیلوگرم: امیرعبدی (قم) سجاد ایمن طلب (مازندران) محمدرضا رستمی (فارس)

۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی (فارس) امین کاویانی نژاد (خوزستان) علیرضا ارقش (خوزستان)

۸۲ کیلوگرم: پژمان پشتام (تهران) علیرضا مهمدی (خوزستان) محمدچوبچیان (گیلان)

۸۷ کیلوگرم: ناصر علیزاده (مازندران) سعید کریمی زاده (خوزستان)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) مهدی بالی (مازندران) علی عابدی درزی (مازندران)

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان) امیرقاسمی منجزی (خوزستان) علی اکبریوسفی (مازندران)