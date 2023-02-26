صدور ۱۵۷ فقره مجوز صادرات انواع کودهای کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ظرفیت ۱۵۷ فقره مجوز صادرات کود کشاورزی تولید داخل را بیش از ۲۷۳ هزار تن عنوان کرد.

حمید رسولی افزود: ما به عنوان دبیرخانه صادرات کود، این دقت را داریم که مجوز برای کود مازاد، صادر شود و کنترل می‌کنیم که در تولید آن از عناصر کودهای یارانه‌ای استفاده نشده باشد.

وی اظهار داشت: کودهایی که مجوز صادرات گرفته‌اند غیر ازته و شامل کودهای فسفاته، پتاسه، زیستی، میکرو و آلی هستند.

رسولی در همین حال میزان صادرات کود اوره را ۴ میلیون تن عنوان کرد.

وی تصریح کرد: کودهای کشاورزی ایران به کشورهایی همچون برزیل، عراق، افغانستان و اسپانیا صادر می‌شود.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: در کنار ایران، بازارهایی برای صادرات کود کشاورزی وجود دارد که باید از این بازارها استفاده کنیم.

وی درباره ذخیره استراتژیک کودهای کشاورزی در کشور اذعان داشت: در حال حاضر ذخیر استراتژیک کودهای کشاورزی در کشور حدود ۵۰۰ هزار تن است که از این میزان بیش از ۳۰۰ هزار تن ازته، ۱۵۰ هزار تن فسفاته و ۵۰ هزار تن پتاسه می‌باشد.