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کد مطلب 5727350
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۱۶ اسفند ۱۴۰۱، ۹:۴۹

رونمایی از پاداش‎های عجیب فدراسیون در جام جهانی!

رونمایی از پاداش‎های عجیب فدراسیون در جام جهانی!

رئیس فدراسیون، دبیر کل ‌فدراسیون فوتبال، اعضای هیئت رئیسه، خزانه دار نفری ۲۰ هزار دلار برای جام جهانی پاداش گرفتند.

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