دریافت 20 MB کد مطلب 5727350 https://mehrnews.com/xZHqJ ۱۶ اسفند ۱۴۰۱، ۹:۴۹ کد مطلب 5727350 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۶ اسفند ۱۴۰۱، ۹:۴۹ رونمایی از پاداشهای عجیب فدراسیون در جام جهانی! رئیس فدراسیون، دبیر کل فدراسیون فوتبال، اعضای هیئت رئیسه، خزانه دار نفری ۲۰ هزار دلار برای جام جهانی پاداش گرفتند. کپی شد مطالب مرتبط اعلام دلایل استعفای رضا عنایتی از هدایت نفت مسجد سلیمان اعلام لیست تیم ملی روسیه برای بازی با ایران/ غیبت زیوبا و برزیلیها باشگاه نساجی فیلم پرتاب سلاح سرد را منتشر کرد! دیگر با استقلال بازی نمی کنیم/ در ۵ بازی ۶ پنالتی برای آنها گرفتند! برچسبها جام جهانی 2022 قطر جام جهانی قطر پاداش قهرمانان ورزشی مهدی تاج
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