به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعهی چهار جلدی گامهای نخستین لوحههایی بر اساس کتاب «روش تدریس آمادگی» ثمینه باغچهبان است که به قلم شعله دولتآبادی و سیمیندخت مشکور برای نخستین بار در سال ۱۳۶۹ برای گروه سنی چهار سال به بالا منتشر شده است.
در هر بخش از این کتابها هدف اصلی و فرعی لوحه، روش کار و سوالهایی برای پرسش از خردسال مطرح شده است تا علاوه بر مربیان، والدین و اعضای خانوادهی خردسالان در شهرها و روستاهای دور نیز بتوانند از شیوههای آموزشی این کتاب بهره ببرند.
تصویرگری مجموعه گامهای نخستین را علی اصغرزاده بر عهده داشته است و از لحاظ موضوعی در قالب آموزش قبل از مدرسه و شعر کودکان قرار میگیرد.
در مقدمه این مجموعه آمده است:
یکی از شیوههای متداول آموزشی در کلاسهای آمادگی استفاده از لوحههایی است که برای آموزش مفاهیم مختلف به کودکان تنظیم شده است. در این لوحهها مفاهیم مختلف با استفاده از تصویر آموزش داده میشود. اولیا نیز مانند مربیان میتوانند روش استفاده از این لوحهها را بیاموزند و شخصاً به کودکان خود آموزش دهند. لوحههای این کتاب بر اساس کتاب روش تدریس آمادگی ثمینه باغچهبان تنظیم شده است، با این تفاوت که هر لوحهی کتاب مزبور را به چندین لوحه گسترش دادهایم.
برهمین اساس «گامهای نخستین ۱» چاپ ۲۵، «گامهای نخستین ۲» چاپ ۲۳، «گامهای نخستین ۳» چاپ ۱۹ و «گامهای نخستین ۴» به چاپ ۱۴ رسیده است.
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