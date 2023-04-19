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۳۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۱:۲۲

۴ مستندی که پربیننده شدند/ از «جزیره ماهی» تا «برای پس از مرگم»

۴ مستندی که پربیننده شدند/ از «جزیره ماهی» تا «برای پس از مرگم»

«برای پس از مرگم» ساخته عبدالرضا نعمت‌الهی در فروردین ماه ۱۴۰۲ پربیننده‌ترین مستند سایت هاشور بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، «جزیره ماهی» ساخته رضا اعظمیان، «برای پس از مرگم» ساخته عبدالرضا نعمت‌الهی، «رنج زیر پوست» ساخته محسن جعفری‌راد و «پروژه ازدواج» ساخته حسام اسلامی و عطیه عطارزاده چهار مستند پربیننده سایت هاشور در سال گذشته و فروردین امسال هستند.

از میان این آثار، اکران «برای پس از مرگم» در نوروز امسال شروع شده و استقبال از آن همچنان ادامه دارد. اکران «جزیره ماهی» که پربیننده‌ترین مستند هاشور در سال گذشته است، از دی ماه ۱۴۰۱ آغاز شده است.

سه مستند پربیننده سایت هاشور، «برای پس از مرگم»، «رنج زیر پوست» و «پروژه ازدواج» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی هستند.

«برای پس از مرگم» درباره علی صفایی حائری روحانی اندیشمندی است که زندگی و عقایدی متفاوت داشت.

کد مطلب 5759093
زهرا منصوری

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