برنامه چین برای برگزاری نشست سران حاشیه خلیج فارس با حضور ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال امروز یکشنبه در گزارشی اعلام کرد: چین در حال برنامه ریزی برای نشست سران کشورهای حاشیه خلیج فارس با حضور ایران است.

گزارش این روزنامه در این خصوص حاکیست: روز جمعه (پیش)، چین برای بازگرداندن روابط میان ایران و عربستان سعودی پس از ۷ سال، میانجیگری کرد. بر اساس اعلام پکن ، نشست گسترده‌ تری بین ایران و ۶ کشور شورای همکاری خلیج‌ فارس که قبلاً گزارشی در این باره منتشر نشده بود، برای اواخر این ماه در حال برنامه ریزی است.

گزارش مذکور دراین خصوص اضافه می کند: ابتکار دیپلماتیک «شی جین پینگ» (رییس جمهور چین) نشان می‌ دهد که پکن نقش محوری را برای خود به‌ عنوان یک میانجی قدرت جدید در خاورمیانه (غرب آسیا) می‌ بیند؛ منطقه‌ای راهبردی که در آن ایالات متحده دهه‌ ها است تأثیرگذارترین بازیگر خارجی بوده است.

وال استریت ژورنال افزود: با عدم تمرکز انحصاری چین بر جریان انرژی و تجارت، نفوذ این کشور به سیاست منطقه نشان می دهد که فصل جدیدی در رقابت بین پکن و واشنگتن در جریان است. توافق بین عربستان سعودی و ایران که هفته گذشته پشت درهای بسته در پکن به امضاء رسید، برخی از حساس ترین مسائل میان ۲ کشور را مورد بررسی قرار خواهد داد.

روز جمعه بیانیه سه جانبه‌ ای در پکن با امضای «علی شمخانی» نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی، «مساعد بن‌محمد العیبان» وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و مشاور امنیت ملی عربستان سعودی و «وانگ ئی» عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس دفتر کمیسیون مرکزی امور خارجی حزب و عضو شورای دولتی جمهوری خلق چین صادر شد.

در نتیجه گفتگوهای انجام شده، جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی توافق کردند ظرف حداکثر ۲ ماه، روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته و سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌ها را بازگشایی کنند. وزرای امور خارجه دو کشور جهت اجرای این تصمیم و انجام تمهیدات لازم برای تبادل سفرا با یکدیگر ملاقات می‌کنند.

دو کشور با تاکید بر احترام به حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر در زمینه اجرای موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی امضا شده در تاریخ ۱۳۸۰.۱.۲۸ خورشیدی برابر با ۲۰۰۱.۴.۱۷ میلادی و نیز موافقت‌نامه عمومی همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، فنی، علمی، فرهنگی، ورزشی و جوانان، امضا شده در تاریخ ۱۳۷۷.۳.۶ خورشیدی برابر با ۱۹۹۸.۵.۲۷ میلادی توافق کردند.

اعلام توافق غیرمنتظره ایران و عربستان و احیای روابط دیپلماتیک پس از ۷ سال، با واکنش گسترده منطقه‌ای و بین‌اللملی روبرو شد.