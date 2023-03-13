طرح «ضد چینی» آمریکا، استرالیا و انگلیس رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سران کشورهای آمریکا، استرالیا و انگلیس در راستای اقدامات ضد چین خود با هم دیدار می کنند.

بنا به اعلام کاخ سفید، رئیس جمهور این کشور امروز دوشنبه میزبان سران استرالیا و انگلیس خواهد بود و قرار است در این دیدار از طرح هایی برای ارائه زیردریایی های هسته ای به استرالیا رونمایی شود. اقدامی که به نوشته رویترز، برای مقابله با فعالیت های چین در اقیانوس هند و اقیانوس آرام صورت می گیرد.

«جو بایدن»، «آنتونی آلبانیز» نخست وزیر استرالیا و «ریشی سوناک» نخست وزیر انگلیس قرار است جزئیات پروژه موسوم به AUKUS را تائید کنند.

این پروژه اولین بار در سال ۲۰۲۱ در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در سن دیگو، ایالت کالیفرنیا اعلام شد.

مقامات آمریکایی، اعلام کردند که استرالیا در اوایل دهه ۲۰۳۰ سه زیردریایی هسته‌ای کلاس ویرجینیا را از آمریکا خریداری خواهد کرد و در صورت نیاز دو زیردریایی دیگر نیز در اختیار این کشور قرار می گیرد.

پیمان سه جانبه AUKUS مراحل متعددی را شامل می شود که بر مبنای آن دست کم یک زیردریایی آمریکایی در سال های آینده وارد بنادر استرالیا می شود و در اواخر دهه ۲۰۳۰ نیز زیردریایی های دیگری با طرح های انگلیسی و فناوری آمریکایی در اختیار دولت کانبرا قرار می گیرد.