به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، در یک نظرسنجی جدید در اراضی اشغالی که نتایج آن از سوی کانال هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی منتشر شده، اسرائیلی ها درباره مسائل مهم پنج ماه اخیر به ویژه اصلاحات قضایی نتانیاهو و اعتراضات شدید علیه آن ابراز نظر کرده اند.

در این نظرسنجی ۴۷ درصد از شرکت کنندگان وضعیت اقتصادی حاکم بر اسرائیل را «بد و بسیار بد» توصیف کرده اند.

این در حالی است که در نظرسنجی قبلی بنابر اعلام کانال هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی، تنها ۳۰ درصد از شرکت کنندگان وضعیت اقتصادی اسرائیل را «بد و بسیار بد» توصیف کرده بودند.

بنابر اعلام منابع عبری، افزایش شمار افرادی که از آینده اقتصادی خود به شدت هراس دارند بیانگر این واقعیت است که تنش های سیاسی در اراضی اشغالی، اثرات زیان‌باری بر جامعه صهیونیستی بر جا گذاشته و بحران های رژیم صهیونیستی را تشدید کرده است.

همچنین در بخش دیگری از این نظرسنجی ۴۶ درصد از شرکت کنندگان اعلام کرده اند که از آینده امنیتی خود به شدت نگران بوده و درباره آن هراس های جدی دارند. این در حالی است که در نظرسنجی قبلی تنها ۳۱ درصد از جامعه آماری صهیونیستی درباره آینده امنیتی خود بشدت ابراز نگرانی کرده بودند.

براین اساس، این شاخص مهم نیز بیانگر این واقعیت است که رژیم صهیونیستی در کنار بحران های سیاسی و اقتصادی نتوانسته تهدیدات امنیتی پیش روی خود را برطرف سازد امری که نگرانی های جامعه صهیونیستی را تشدید کرده است.