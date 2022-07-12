ادامه بحران تشکیل کابینه صهیونیست ها پس از انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب ۴۸، نتایج نظر سنجی کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی حاکی از این است که ائتلاف جدید دو حزب آبی سفید به ریاست بنی گانتز و حزب امید تازه به رهبری گیدعون ساعر ۱۳ تا ۱۴ کرسی به دست می‌آورد، بنابراین این ائتلاف سیاسی در پارلمان رژیم صهیونیستی در تشکیل کابینه آینده شکست می‌خورند.

همچنین طبق این نظرسنجی، ائتلاف نتانیاهو نیز با کسب ۵۹ کرسی قادر به تشکیل یک کابینه ائتلافی که ۶۱ عضو کنست را لازم دارد، نخواهد بود.

حزب یمینا نیزکه ریاست آن بر عهده نفتالی بنت، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی است، نمی‌تواند از حد نصاب تعیین شده یعنی کسب ۳.۲۵ درصد آرا عبور کند و فقط ۱.۹ درصد آرا را کسب می‌کند.

بنابر نتایج این نظرسنجی حتی پس از انتخابات یکم نوامبر در اراضی اشغالی، صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی شاهد چند دستگی و اختلافات شدید خواهد بود و عملاً تشکیل کابینه جدید به یک معجزه نیاز خواهد داشت!